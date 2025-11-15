NBA》對決天敵灰狼前夕 金塊一次傷掉2大先發

強森（持球者）缺席下一戰對灰狼比賽。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今年金塊開季打出9勝2敗好成績，不過在即將與同組的天敵灰狼交手前傳出壞消息，先是先發2號布朗（Christian Braun）扭傷腳踝要缺席6週，接著另一位先發前鋒射手強森（Cam Johnson）也因傷確定不能上場。

布朗、強森兩人都是上一戰對快艇的比賽中受傷，並且雙雙提前退場，根據官網資訊，強森的傷勢為二頭肌拉傷，確定明天對灰狼的比賽不會上場。

目前尚不清楚強森的傷勢嚴重程度為何，球隊也沒透露需要休息幾場，不過丹佛當地媒體人布萊克本（Ryan Blackburn）認為，既然金塊沒有像布朗一樣特別公開報告，強森的傷勢問題應該不大，不過還是要等阿德爾曼（David Adelman）出面解釋才知道詳情。

強森被視為金塊休賽季的最大補強，但是生涯三分命中率超過38%的強森，到了金塊似乎適應不良，目前11場出賽僅有7.2分，三分命中率只有21.1%。

至於強森、布朗的空缺，布萊克本認為上一戰下半場先發的小哈德威（Tim Hardaway Jr.）、瓊斯（Spencer Jones）有可能補上，另外本季上場機會不多的斯特勞瑟（Julian Strawther），也有機會在這波傷兵潮中獲得出賽時間。

