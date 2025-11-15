經典賽》繼海盜塞揚史基斯後又一位強投！巨人明星王牌有望加入美國

韋伯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據《舊金山標準報》報導，巨人明星王牌投手韋伯（Logan Webb）目前正朝著征戰經典賽的方向前進，美國隊有望迎來繼海盜新科塞揚史基斯（Paul Skenes）後，又一位大咖強投的加入。

將滿29歲的韋伯原本計畫在2023年為美國征戰WBC，不過後來退出，但當時他仍表示，希望自己有朝一日能夠為美國隊效力。該年韋伯和巨人簽下5年9000萬美元合約，近3年都為巨人吃下超過200局，本季韋伯先發34場拿下15勝11敗，207局飆224次三振，防禦率3.22，ERA+124，fWAR值5.5。季後韋伯奪下金手套獎，並在國聯塞揚票選位居第4。

美國隊總教練迪羅薩（Mark DeRos）受訪表示，國家隊絕對歡迎韋伯參賽，百分之百希望能有他的加入，「如果一切順利，他會是非常棒的助力。」

本屆美國隊將由洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）領銜，目前確定參賽的還有海盜塞揚王牌史基斯、水手重砲鐵捕羅里（Cal Raleigh）、皇家明星游擊手小惠特（Bobby Witt Jr.）、響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll），以及小熊明星外野手阿姆斯壯（Peter Crow-Armstrong）。

