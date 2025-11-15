NBA》柯瑞分手UA首戰 換穿「老大」布萊恩簽名鞋現身

柯瑞成為「球鞋自由球員」第一場比賽，穿上了布萊恩簽名鞋熱身。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）昨日（14日）宣佈與合作12年的Under Armour分手，將獨立拉出個人品牌Curry Brand經營，而目前已是「球鞋自由球員」的柯瑞，今天對馬刺賽前驚喜穿上布萊恩（Kobe Bryant）的簽名鞋熱身。

當柯瑞正式解除代言合約後，外界很好奇他會穿上什麼品牌的球鞋出賽，而今天柯瑞賽前就帶給大家驚喜，穿上了「前東家」Nike的Kobe 6代熱身，該配色是為了紀念布萊恩和他女兒吉安娜（Gianna Bryant）所設計，是雙別具意義的籃球鞋。

不過開賽後柯瑞並未繼續穿布萊恩的簽名鞋，而是換回了自己在Under Armour的專屬鞋款，且在首節打完後又換上了另一雙鞋，同樣也是他在Under Armour的簽名鞋。

有趣的是，當年柯瑞沒和Nike續約轉簽Under Armour，據傳是和時任Nike高層、也就是近日被獨行俠開除的哈里森（Nico Harrison）會面不順利，因此有球迷開玩笑說，柯瑞分手Under Armour，哈里森也要扛一部分責任。

此戰柯瑞狂飆49分，並在末節命中2顆關鍵逆轉罰球，終場勇士以109比108在客場擊敗馬刺。

