NBA》尼克一哥布朗森垃圾時間受傷 主帥解釋為何不提前換人

〔體育中心／綜合報導〕尼克日前在主場敗給魔術，一哥布朗森（Jalen Brunson）還在最後「垃圾時間」扭傷腳踝退場，讓外界質疑為什麼不提前換人，間接導致頭號球星受傷，對此總教練布朗（Mike Brown）今天給出解釋。

尼克對魔術之戰在末節被壓著打，儘管一度將分差縮小到個位數，不過在最後兩分鐘時，又被拉開到16分分差，而布朗森也在接下來的進攻中扭傷腳踝退場，讓外界質疑球隊最後時刻的調度。

總教練布朗今天對熱火賽前接受採訪，表示他只是嘗試著去贏下比賽，因為尼克一度將快20分的落後縮小到個位數，讓他想拚看看逆轉的機會。

「我覺得如果球隊還有競爭力，並且用正確的方式嘗試圖贏下比賽，那我就會覺得還有機會，試著去拚下勝利。」布朗受訪時說道。

不過布朗也說，這樣的調度並沒有固定策略，有時候可能剩4分鐘就會做出決策，有時候要到最後一秒，一切還是看比賽的走向如何。

《SNY》記者貝格利（Ian Begley）報導指出，布朗森經檢查後確認為腳踝一級扭傷，這意味著接下來會逐日觀察他的傷勢。

