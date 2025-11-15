自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》尼克一哥布朗森垃圾時間受傷 主帥解釋為何不提前換人

2025/11/15 10:54

布朗森對魔術比賽在垃圾時間扭到腳踝，讓外界對調度產生質疑。（資料照，美聯社）布朗森對魔術比賽在垃圾時間扭到腳踝，讓外界對調度產生質疑。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕尼克日前在主場敗給魔術，一哥布朗森（Jalen Brunson）還在最後「垃圾時間」扭傷腳踝退場，讓外界質疑為什麼不提前換人，間接導致頭號球星受傷，對此總教練布朗（Mike Brown）今天給出解釋。

尼克對魔術之戰在末節被壓著打，儘管一度將分差縮小到個位數，不過在最後兩分鐘時，又被拉開到16分分差，而布朗森也在接下來的進攻中扭傷腳踝退場，讓外界質疑球隊最後時刻的調度。

總教練布朗今天對熱火賽前接受採訪，表示他只是嘗試著去贏下比賽，因為尼克一度將快20分的落後縮小到個位數，讓他想拚看看逆轉的機會。

「我覺得如果球隊還有競爭力，並且用正確的方式嘗試圖贏下比賽，那我就會覺得還有機會，試著去拚下勝利。」布朗受訪時說道。

不過布朗也說，這樣的調度並沒有固定策略，有時候可能剩4分鐘就會做出決策，有時候要到最後一秒，一切還是看比賽的走向如何。

《SNY》記者貝格利（Ian Begley）報導指出，布朗森經檢查後確認為腳踝一級扭傷，這意味著接下來會逐日觀察他的傷勢。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中