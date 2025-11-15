自由電子報
MLB》大谷翔平4度全票MVP卻遭質疑不公平？前大聯盟投手給出看法

2025/11/15 11:26

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟昨公布年度獎項，道奇日本二刀流巨星大谷翔平狂掃4大獎，包含生涯第4度以全票之姿奪下MVP，不過也引來外界質疑「太不公平」，對此前大聯盟投手也給出看法。

大谷翔平本季打擊敲出55轟寫生涯新高，跑回146分傲視全聯盟，打擊三圍.282/.392/.622、OPS1.014；投球方面，出賽14場成績1勝1敗、防禦率2.87，47局投球送出62次三振。昨天大谷一口氣抱走國聯MVP、年度最佳指定打擊、國聯漢克阿倫獎並入選年度第一隊，單日奪下4大獎。

大谷翔平生涯勇奪4座MVP，僅次生涯762轟重砲邦茲（Barry Bonds）的7座，獨居史上第2。曾在大聯盟投出完全比賽的布瑞登（Dallas Braden）在節目中表示：「起初我身邊曾出現這樣的疑問，『只要大谷繼續二刀流，是不是每年都是MVP？』甚至有人說，每年都給他MVP太不公平了吧？」

布瑞登直言：「但我認為這反而才是真正的公平，他讓MVP這個獎項更特別，面對這種才能，你根本不可能去選別人。如果你有異議，盡管去做無謂的爭辯吧（you can argue with the wall），比較聰明的做法，就是好好稱讚他。」

布瑞登解釋大谷獲得生涯第4座MVP的正當性，「以前人們還能把他與貝比魯斯（Babe Ruth）做比較，但現在他已經在改寫新的歷史，沒有人可以接近他。他是我們所見過史上最強天才，當我們談到這項運動的門面，大家討論的就是大谷所做的一切。」

