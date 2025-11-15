MLB》未來MVP都是大谷翔平囊中物！道奇強打貝茲點出競爭唯一機會

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟昨公布年度獎項，道奇日本二刀流巨星大谷翔平狂掃4大獎，包含生涯第4度以全票之姿奪下MVP。昨天擔任頒獎典禮主持人的道奇強打貝茲（Mookie Betts）也直言，大谷未來只要繼續二刀流，MVP始終將是他的囊中物。

大谷翔平本季打擊敲出55轟寫生涯新高，跑回146分傲視全聯盟，打擊三圍.282/.392/.622、OPS1.014；投球方面，出賽14場成績1勝1敗、防禦率2.87，47局投球送出62次三振。昨天大谷一口氣抱走國聯MVP、年度最佳指定打擊、國聯漢克阿倫獎並入選年度第一隊，單日奪下4大獎。

昨天擔任頒獎典禮主持人的貝茲，今天在《MLB Network》節目中受訪表示，自己還沒有當面祝賀大谷奪下MVP，「不過我們有個聊天群組，我已經有先透過訊息跟他說恭喜了，他所辦到的一切實在是太不可思議。」

貝茲也直言，大谷未來肯定會再拿更多座MVP，「他還會繼續向前，直到他某天不再站上投手丘，其他人可能才會開始有機會。但是，只要他仍以投手身分出賽的一天，我們可以一直把這個獎項（MVP）頒給他。」

