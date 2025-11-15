自由電子報
NBA》一哥缺陣照贏 活塞9連勝坐穩東部龍頭

2025/11/15 12:08

一哥坎寧安沒打活塞照樣收下9連勝。（美聯社）一哥坎寧安沒打活塞照樣收下9連勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕上賽季重返季後賽、今年開季又打出亮眼表現的活塞，今天主場迎戰七六人出現傷病潮，包含一哥坎寧安（Cade Cunningham）在內多位主力不能打，不過球隊依然展現出陣容深度，終場114比105贏球收下9連勝。

活塞今天坎寧安、湯普森（Ausar Thompson）、杜蘭（Jalen Duren）等人因傷缺陣，老將哈里斯（Tobias Harris）也因腳踝問題不能打，在多位主力無法上場的情況下，第三節一度落後12分，不過之後開始追擊，詹金斯（Daniss Jenkins）在該節結束前投進中場大號三分球，將落後縮小到2分。

末節一開始活塞又拉出10比2攻勢，最後收官階段格林（Javonte Green）、雷佛特（Caris LeVert）聯手拉開分差，成功幫助球隊收下比賽。

此戰活塞展現陣容深度，上場10人全都有分數進帳，格林21分全隊最高，詹金斯19分次之，末節跳出來得分的雷佛特板凳出發拿下14分；七六人方面，馬克西（Tyrese Maxey）拿到全場最高31分，大物新秀艾奇康（VJ Edgecombe）貢獻18分，明星中鋒恩比德（Joel Embiid）此戰則是沒有上場。

贏下比賽後，活塞近期打出一波9連勝高潮，目前戰績11勝2敗穩坐東部龍頭。

