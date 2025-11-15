NBA》生涯205次大三元達陣！37歲前MVP魏少史上第2人紀錄夜抱憾

魏斯布魯克。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕國王今天再度以124：110遭灰狼打爆，吞下近期5連敗，不過37歲前MVP後衛魏斯布魯克（Russell Westbrook）拿下生涯第205次大三元，再創史詩紀錄。

國王此役上半場與灰狼平分秋色，戰成61：61平手，而儘管魏少前2節僅3次出手且全部落空沒有進帳分數，但稱職扮演穿針引線的角色，並在第二節送出個人第6次助攻時，達成生涯1萬次助攻里程碑，成為史上第8位生涯累積1萬助攻的球員。

易籃後，魏斯布魯克得分開張，單節砍進2顆三分球，更狂送5次助攻，也幫助國王持續緊咬灰狼。然而決勝節國王本季殘破不堪的防守又遭爆破，最終慘遭灰狼一波流帶走，吞下5連敗，目前3勝10敗位居西部倒數第2，僅勝過2勝10敗的鵜鶘。

魏斯布魯克此役先發上場31分鐘，11投5中、三分5投2中攻下13分，另外帶13助攻10籃板，拿下生涯第205次大三元，持續堆高「大三元王者」障礙。根據紀錄，魏少成為繼詹姆斯（LeBron James）後，史上第2位生涯累積2萬5千分、1萬助攻的球員，更是唯一達成此壯舉的後衛。

國王今天以沙波尼斯（Domantas Sabonis）34分11籃板表現最為出色，拉文（Zach LaVine）也貢獻25分6籃板4助攻，被下放板凳的施洛德（Dennis Schroder）也挹注14分6籃板6助攻；灰狼部分，一哥愛德華茲（Anthony Edwards）30分，藍道（Julius Randle）26分11籃板5助攻，迪文森佐（Donte DiVincenzo）20分6籃板5助攻。

