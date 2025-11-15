NBA》艾頓締罕見紀錄比肩歐尼爾 湖人賞鵜鶘4連敗

艾頓。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕湖人今靠里維斯（Austin Reaves）貢獻31分，加上東契奇（Luka Doncic）也有24分進帳，在客場以118：104拿下勝利，賞鵜鶘4連敗，中鋒艾頓（Deandre Ayton）也寫下罕見紀錄。

湖人前役以29分差慘敗雷霆，今重整旗鼓作客紐奧良，上一場面對衛冕軍整場僅拿19分的東契奇，今前兩節就獨得20分，加上艾頓也有14分、11籃板貢獻，紫金大軍帶著65：52領先進入下半場。

請繼續往下閱讀...

易籃後湖人持續多點開花，一度把差距擴大至22分，不過鵜鶘展現韌性，末節以11：1一波流將分差縮小至個位數，里維斯（Austin Reaves）關鍵時刻助隊穩住陣腳，末節進帳12分，包括罰球7投6中，湖人終場以14分差收下勝利。

里維斯31分、7助攻，東契奇貢獻24分、12助攻、7籃板，艾頓今11投10中拿下20分、16籃板，成為湖人隊史自2002年的歐尼爾（Shaquille O'Neal）後，首位能單場至少繳出20分、15籃板，且命中率達90%的球員。

鵜鶘在威廉森（Zion Williamson）、D.穆雷（Dejounte Murray）都持續因傷缺陣下苦吞4連敗，今以墨菲（Trey Murphy III）35分最佳，費爾斯（Jeremiah Fears）19分、8抄截。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法