中職》「為什麼是現在呢？」 冠軍教頭古久保被撤換坦言有點驚訝

〔記者龔乃玠／綜合報導〕今年台灣大賽冠軍教頭、中職最佳總教練古久保健二季後被樂天桃猿通知不續約，今早搭機返日，不少樂天選手和職員到場送機，讓古久保坦言很感動甚至想哭，並向球迷們喊話：「希望你們不要因此討厭Monkeys的選手，真的希望你們繼續支持他們，我想說的只有這個。」

樂天無預警不續約冠軍教頭古久保健二，引爆球迷們的批評聲浪，球員們也聲援聲不斷，今不少人都到機場為古久保送機，還相約在日本烤肉，古久保笑說：「ちょっと探しとく。寒いぞ！（我先找一下地點，很冷喔！）」

古久保以「最高の仲間、最高の友達（最棒的夥伴，最棒的朋友）形容這群共同歷經冠軍香檳味的戰友，「我很感動，有很多開心的感覺，也有一半想哭的感覺，真的很感謝大家。他們今後還會更活躍於場上，我很期待看到他們未來的成長。」

只是，談到樂天的不續約通知引爆的風波，古久保表示，「這次的事情，讓大家擔心了，真的是很不好意思。」他也透露，跟球團是簽下1年合約，這是希望大家不要弄錯的地方，「因為是1年合約，被通知不續約，這是沒辦法的，雖然也有時機點的問題，但我只希望球迷們不要因此討厭Monkeys的選手。」

回憶當時接獲不續約通知，古久保坦言有點驚訝，「どうして今なの？どうして今？っていうのが本音なんだけどね（說實話，為什麼是現在呢，這是我的真心話）。」但他也強調，已待過5、6支球團，不是沒有經驗，「這也是沒辦法的，畢竟是球團的決定，總不能說：『我無法接受，給我續約。』我沒辦法這樣說。」

古久保跟送機的戰友們道別，雖然傳出有球隊接觸，但明年去處仍未定。他表示，若有這樣的機會、自己也能下定決心的話（自分の気持ち決めれば），很樂意再為台灣的棒球出力，「果然我還是很喜歡台灣人，如果有我能夠幫忙的地方，我會很開心。」

