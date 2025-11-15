自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》「為什麼是現在呢？」 冠軍教頭古久保被撤換坦言有點驚訝

2025/11/15 11:58

古久保健二。（資料照，記者林正堃攝）古久保健二。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕今年台灣大賽冠軍教頭、中職最佳總教練古久保健二季後被樂天桃猿通知不續約，今早搭機返日，不少樂天選手和職員到場送機，讓古久保坦言很感動甚至想哭，並向球迷們喊話：「希望你們不要因此討厭Monkeys的選手，真的希望你們繼續支持他們，我想說的只有這個。」

樂天無預警不續約冠軍教頭古久保健二，引爆球迷們的批評聲浪，球員們也聲援聲不斷，今不少人都到機場為古久保送機，還相約在日本烤肉，古久保笑說：「ちょっと探しとく。寒いぞ！（我先找一下地點，很冷喔！）」

古久保以「最高の仲間、最高の友達（最棒的夥伴，最棒的朋友）形容這群共同歷經冠軍香檳味的戰友，「我很感動，有很多開心的感覺，也有一半想哭的感覺，真的很感謝大家。他們今後還會更活躍於場上，我很期待看到他們未來的成長。」

只是，談到樂天的不續約通知引爆的風波，古久保表示，「這次的事情，讓大家擔心了，真的是很不好意思。」他也透露，跟球團是簽下1年合約，這是希望大家不要弄錯的地方，「因為是1年合約，被通知不續約，這是沒辦法的，雖然也有時機點的問題，但我只希望球迷們不要因此討厭Monkeys的選手。」

回憶當時接獲不續約通知，古久保坦言有點驚訝，「どうして今なの？どうして今？っていうのが本音なんだけどね（說實話，為什麼是現在呢，這是我的真心話）。」但他也強調，已待過5、6支球團，不是沒有經驗，「這也是沒辦法的，畢竟是球團的決定，總不能說：『我無法接受，給我續約。』我沒辦法這樣說。」

古久保跟送機的戰友們道別，雖然傳出有球隊接觸，但明年去處仍未定。他表示，若有這樣的機會、自己也能下定決心的話（自分の気持ち決めれば），很樂意再為台灣的棒球出力，「果然我還是很喜歡台灣人，如果有我能夠幫忙的地方，我會很開心。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中