中職》兒子李軍第1個一軍球季就打季後賽 老爸李志傑：比我還強

〔記者徐正揚／新北報導〕統一獅新秀投手李軍於上半季末升上一軍，不僅下半季幾乎都待在一軍，還被球隊帶進季後挑戰賽，目前擔任美和高中青棒隊教練的老爸李志傑坦言有點意外，「第1年就打季後賽，說實在的，比我還強。」

李軍於去年季中選秀會第7輪被統一獅指名，今年6月12日在一軍初登板，本季出賽24場、投23局，有7次中繼成功，季後挑戰賽在第2戰中繼0.1局。李志傑球員時期於2000年展開職棒生涯，隔年2001年才隨兄弟象打台灣大賽。

李志傑指出，李軍在高中時比較少投球，今年能上一軍不但撐了半個球季，還被球隊放進季後賽名單，甚至在季後賽有機會上場，都讓他有點意外，希望兒子可以繼續保持，臨場表現要更穩定一點，「職棒比賽的張力很高，希望以後他能學到更多東西。」

李志傑認為，李軍目前的角色是短局數牛棚投手，因為面對左打者的被打擊率偏高，他希望兒子利用休賽季多練1個球種，與打者對決才會比較輕鬆一點，「他的直球品質還不錯，很多時候是靠直球搶好球數，如果決勝球光靠直球，速度最好要在150公里以上。」

李志傑表示，李軍在高中雖是投打二刀流，進職棒後本來有二刀流的想法，但他建議兒子先從投手方面發展，因為統一剛結束秋訓，希望兒子配合運科教練，從現有水準再做提升，「有跟他討論，最好是走投手，因為他還年輕，而且很健康，他也願意配合球隊的安排。」

