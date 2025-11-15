自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》兒子李軍第1個一軍球季就打季後賽 老爸李志傑：比我還強

2025/11/15 12:48

美和高中青棒隊教練李志傑。（記者徐正揚攝）美和高中青棒隊教練李志傑。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕統一獅新秀投手李軍於上半季末升上一軍，不僅下半季幾乎都待在一軍，還被球隊帶進季後挑戰賽，目前擔任美和高中青棒隊教練的老爸李志傑坦言有點意外，「第1年就打季後賽，說實在的，比我還強。」

李軍於去年季中選秀會第7輪被統一獅指名，今年6月12日在一軍初登板，本季出賽24場、投23局，有7次中繼成功，季後挑戰賽在第2戰中繼0.1局。李志傑球員時期於2000年展開職棒生涯，隔年2001年才隨兄弟象打台灣大賽。

李志傑指出，李軍在高中時比較少投球，今年能上一軍不但撐了半個球季，還被球隊放進季後賽名單，甚至在季後賽有機會上場，都讓他有點意外，希望兒子可以繼續保持，臨場表現要更穩定一點，「職棒比賽的張力很高，希望以後他能學到更多東西。」

李志傑認為，李軍目前的角色是短局數牛棚投手，因為面對左打者的被打擊率偏高，他希望兒子利用休賽季多練1個球種，與打者對決才會比較輕鬆一點，「他的直球品質還不錯，很多時候是靠直球搶好球數，如果決勝球光靠直球，速度最好要在150公里以上。」

李志傑表示，李軍在高中雖是投打二刀流，進職棒後本來有二刀流的想法，但他建議兒子先從投手方面發展，因為統一剛結束秋訓，希望兒子配合運科教練，從現有水準再做提升，「有跟他討論，最好是走投手，因為他還年輕，而且很健康，他也願意配合球隊的安排。」

李軍。（資料照，記者陳志曲攝）李軍。（資料照，記者陳志曲攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中