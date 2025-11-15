MLB》213億的價值！大谷與道奇合約走完都是MVP 前球星呼籲1件事

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟昨公布年度獎項，道奇日本二刀流巨星大谷翔平狂掃4大獎，包含生涯第4度以全票之姿奪下MVP。前大聯盟好手們也鐵口直斷，大谷與道奇這份10年約走完，期間MVP永遠屬於他。

大谷翔平去年季前與道奇簽下10年7億美元（約213億新台幣），並繳出單季「54轟59盜」壯舉；本季大谷重返二刀流，敲出55轟寫生涯新高，跑回146分傲視全聯盟，打擊三圍.282/.392/.622、OPS1.014；投球方面，出賽14場成績1勝1敗、防禦率2.87，47局投球送出62次三振，加入道奇前2年都奪下MVP。

前大聯盟捕手克拉茲（Erik Kratz）在Podcast節目《Foul Territory》中直言：「在他（大谷）與道奇剩下的8年合約期間，這個獎（MVP）就是他的。除非他證明A：不能二刀流，B：不能跑。只要不是這樣，這就是他的獎，他只要保持健康打完整季，就會得獎。」

生涯114轟的前大聯盟外野手皮拉爾（Kevin Pillar）則指出：「雖然他連3年拿下MVP，但這3年球季其實類型完全不同，第一年是投打二刀流，去年則完全沒有投球。而今年他必須從傷勢中恢復回到投手丘，也沒辦法去小聯盟調整。」

皮拉爾直言：「他是球隊的MVP，而且還能站上投手丘，他能做到的事情令人難以置信。就像Erik說的，我只希望人們不要對他所做的事感到厭煩，因為我認為，不會再有第2個像他這樣的選手了。」

