NBA》血戰51分鐘！36歲哈登燃燒飆41分大三元 寫詹皇都辦不到壯舉

哈登。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕快艇今天與獨行俠血戰2OT，靠著36歲「大鬍子」哈登（James Harden）狂飆41分超狂大三元，終場以133：127獲勝，哈登也改寫歷史超狂紀錄。

快艇今天賽前陷入6連敗低潮，「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）持續因傷缺陣，36歲的哈登此役徹底燃燒，一肩扛起整艘快艇，上場51分鐘03秒創下生涯新高，攻下41分14籃板11助攻的超狂大三元，外加2火鍋與1抄截，幫助快艇戰到2OT決出勝負。

請繼續往下閱讀...

哈登拿下生涯第82次大三元，也是快艇隊史首次40分大三元。根據快艇隨隊記者阿札利（Tomer Azarly）指出，哈登生涯累積17次40分大三元為史上第2多；而他更達成一項連40歲詹姆斯（LeBron James）都未達成過的成就，以36歲又81天年紀超越「大鳥」柏德（Larry Bird），成為史上拿下40分大三元的最老球員。

快艇中止6連敗，目前4勝8敗位居西部第10。哈登41分為快艇與全場最高，祖巴克（Ivica Zubac）貢獻27分11籃板，波丹維諾奇（Bogdan Bogdanovic）板凳挹注21分4抄截，瓊斯（Derrick Jones Jr.）15分4籃板3抄截。

獨行俠吞下3連敗、近8戰狂吞7敗，目前3勝10敗位居西部第14名。狀元郎佛拉格（Cooper Flagg）13投8中攻下16分5籃板，馬歇爾（Naji Marshall）與羅素（D'Angelo Russell）都進帳28分，加佛德（Daniel Gafford）與克里斯蒂（Max Christie）各拿10分。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法