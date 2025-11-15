自由電子報
澎湖縣主委盃木球錦標賽熱血開賽 285位選手齊聚一堂

2025/11/15 13:39

澎湖縣主委盃木球錦標賽，在縣立體育場展開為期2天競技。（澎湖縣政府提供）澎湖縣主委盃木球錦標賽，在縣立體育場展開為期2天競技。（澎湖縣政府提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕為期2天的「澎湖縣主委盃木球錦標賽暨全中運選拔賽」今（15）日在縣立體育場熱血登場，賽事包含桿數團體賽、個人賽、雙人賽及球道個人賽等4大競技項目，吸引從國小、國中至成人組共39支隊伍、約285位選手齊聚一堂，同場較勁。此次賽事成績除爭奪年度榮譽外，也將作為遴選代表澎湖縣參加今年全國中等學校運動會木球比賽的選拔依據，競爭氣氛相當熱烈。

澎湖縣長陳光復特別出席開幕典禮，向所有參賽選手致上鼓勵與祝福。他表示，木球運動在澎湖發展多年，風氣漸盛，參與年齡層愈來愈廣，從學童、青年到長者皆可樂在其中，是一項兼具技巧與休閒的全民運動。看見選手們專注神情與標準動作，手握球桿、揮桿擊球、木球穿門、木酒杯向上翻轉的瞬間，展現的不僅是精湛技術，更是平日刻苦訓練的成果，讓現場觀眾熱血沸騰、掌聲不斷。

陳光復指出，木球運動蘊含高度專注與策略思考，每次擊球都考驗選手的穩定度與判斷力。他感謝縣體育會及各界長年推動木球運動，讓更多學子在比賽中增進經驗、磨練意志，也提供各年齡層選手交流的舞臺，強化社區間的運動風氣。

陳光復強調，澎湖縣政府會持續支持體育活動的推展，結合學校教育與社區運動場域，鼓勵民眾從小培養運動習慣，讓運動融入日常生活。未來也期盼透過主委盃等賽事，激勵更多青年投入木球運動行列，讓這項兼具競技與休閒的運動在澎湖持續茁壯發展。

此次主委盃木球錦標賽，不僅爭取榮譽，也將代表澎湖參加全國中小學聯運。（澎湖縣政府提供）此次主委盃木球錦標賽，不僅爭取榮譽，也將代表澎湖參加全國中小學聯運。（澎湖縣政府提供）

