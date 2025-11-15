自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA》太神！柯瑞飆49分+關鍵2罰 率勇士逆轉馬刺

2025/11/15 13:35

柯瑞。（美聯社）柯瑞。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕柯瑞（Stephen Curry）今天飆進9顆三分球，轟進全隊最高49分，帶領勇士在最後關頭逆轉戰局，以109：108打敗馬刺。

柯瑞前一場對馬刺才攻下本季新高46分，而勇士今天又打馬刺，柯瑞在上半場就拿下18分，帶領勇士取得領先，且他在第3節又單節17分，不過馬刺也有所回應並帶著領先進入第4節。

馬刺在第4節一度領先雙位數，但柯瑞連得12分率勇士追近，巴特勒（Jimmy Butler）、格林（Draymond Green）最後75秒都有分數貢獻，而柯瑞還在讀秒時刻買到犯規，在罰球線上2罰皆中，馬刺最後一擊失敗，勇士驚濤駭浪奪勝。

柯瑞此仗26投16中包括9顆三分球，以及罰球8罰全中，攻下49分又刷新本季新高，巴特勒則是21分、8籃板。

馬刺在第四節幾乎領先整節，卻還是無緣贏球，「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）26分、12籃板，最後賠上犯規的福克斯（De'Aaron Fox）24分、10助攻，卡斯特（Stephon Castle）13分、9籃板和6助攻。

