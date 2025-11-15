自由電子報
熊本大師賽》兩局都差一點！王齊麟／邱相榤不敵世界第1組合無緣決賽

2025/11/15 13:37

王齊麟/邱相榤。（badminton photo提供）王齊麟/邱相榤。（badminton photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「麟榤配」王齊麟／邱相榤今天在超級500系列日本熊本羽球大師賽，以19：21、19：21不敵世界排名第1的南韓組合徐承宰／金元昊，吞下對戰3連敗，無緣躋身男雙決賽。

徐承宰／金元昊今年狀態絕佳，一共拿下9冠、2亞的超狂戰績，王齊麟也將這組強敵稱為「大魔王」，並記得先前兩次交鋒都是鏖戰3局吞下敗仗。

王齊麟／邱相榤首局跟徐承宰／金元昊互有來往，麟榤配也一度連得4分變成17：16領先，可惜未能擴大優勢反而被南韓強敵反超，讓出這局。

王齊麟／邱相榤在第2局前段表現不錯，也以11：10領先進入技術暫停，不過徐承宰／金元昊在14：14平手後連得4分，麟榤配雖然也回追4分扳平，可惜19：19平手未能再得分，尤其最後更是輸在輪轉問題，讓世界第1組合再度晉級決賽。值得一提的是，徐承宰／金元昊今年開始合作，4強賽僅輸過1次，其他都能贏球挺進決賽，明天將跟日本組合綠川大輝／山下恭平爭冠。

混雙方面，葉宏蔚／詹又蓁以17：21、12：21不敵法國組合吉凱爾（Thom Gicquel）／德爾呂（Delphine Delrue），也止步4強。

