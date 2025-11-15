黑豹旗》武陵高中唯一女球員楊芷寓 未來希望當記錄員

武陵高中楊芷寓。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕武陵高中今天在中信盃黑豹旗32強賽面對穀保家商，雖然提前在4局以0：15被扣倒淘汰，仍寫下隊史在黑豹旗的最佳成績，陣中唯一女球員楊芷寓也在4局下登板，面對3名打者拿到1個出局數，開心地完成她在本屆的首次出賽。

楊芷寓於0：13落後、兩人在壘時上場後援，面對首名打者帕蘇拉．塔基斯利尼安被擊出高飛犧牲打，對劉承佐投出觸身球後被曾聖恩擊出安打，穀保從她手上拿到2分，比賽達到4局相差15分的扣倒規定，武陵雖被淘汰，仍開心列隊地答謝現場觀眾的加油助威。

請繼續往下閱讀...

楊芷寓目前是高三，除了擔任投手還守過二壘，她表示，從國小開始喜歡棒球，跟著爸爸看中華職棒，以前最喜歡的球隊是Lamigo桃猿，樂天接手球隊後轉支持統一獅，最喜歡的職棒球員是拿莫．伊漾，「統一有很多帥哥，但是最帥的是拿莫。」

楊芷寓指出，能在黑豹旗上場很緊張也很開心，但是有點怕被球打到，知道穀保有一些很厲害的選手，感覺以後會在大舞台看到他們，沒注意帕蘇拉、曾聖恩是U-18世界盃國手，感謝呂文鎧的接殺幫她抓到1個出局數，「謝謝隊長！」

楊芷寓表示，長大以後想當棒球記錄員，覺得可以記下每1個瞬間，去回想那個Play發生什麼事，現在也有在為球隊做記錄，「從高一黑豹旗後開始記，因為球隊每個比賽會打幾場都不一定，中間市長盃有點亂掉。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法