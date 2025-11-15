冬盟》日本社會人開幕戰寫首見壯舉！ 中職聯軍遭震撼教育輸球

日本社會人外山優希。（中職提供）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕亞洲冬季棒球聯盟今天在澄清湖球場開打，日本社會人隊首戰就展現均衡的投打戰力，外山優希夯出冬盟史上第11發滿貫砲，亦是冬盟史上第一支場次編號「01」的開幕首戰滿貫砲，先發投手川合慎磨繳出5局無失分好投，率隊以5：1擊敗台灣海洋隊，開幕戰奪下勝利。

台灣海洋隊打頭陣的台鋼雄鷹隊黃勃睿遭受日本社會人的震撼教育，3局上就被擊出滿貫砲，僅投2.1局掉5分遭KO退場，黃勃睿也成為中職聯隊史上第2位在冬季聯盟被敲滿貫砲的投手。

請繼續往下閱讀...

黃勃睿是來自台鋼雄鷹隊的選手，曾在中職選秀落榜4次，2022年自主培訓合約加入，今年首度升上一軍，合計出賽3場擔任後援投手，防禦率3.60，到冬季聯盟嘗試從後援轉任先發投手，首戰就遇上震撼教育，2局上相羽寛太敲安，靠盜壘和滾地球推進至三壘，黃勃睿暴投先送1分。

3局上，黃勃睿開局就四壞又被敲雙安，0出局被攻佔滿壘，外山優希夯出滿貫砲，將黃勃睿打退場，他僅投47球、2.1局被敲5支安打，送出2次三振和1次四壞，失掉5分。

外山優希的滿貫砲是冬季聯盟第11支，過去中職聯隊只有2023年莊玉彬被夯出滿貫砲，對手也是日本社會人隊。

台灣海洋隊在6局下反攻，林莛淯四壞上壘，靠滾地球推進至二壘，田子杰在2出局擊出適時安打，送回第1分，但這也是全場唯一分數，不過在黃勃睿退場後，邱立璿、陳正毅、林建宏、鄭澔和李欣穎都無失分收場。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法