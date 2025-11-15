體壇》田協理事長葉政彥 連任全國體總會長

葉政彥連任體育運動總會會長。（體育運動總會提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕田徑協會理事長葉政彥15日確定連任第10屆中華民國體育運動總會會長。葉政彥表示，將延續總統賴清德的競選諾言，全力配合新成立的運動部推展全民體育，期盼能讓所有國人都擁有強健體魄，將台灣打造成為一個快樂的運動國度。

葉政彥擔任過網球協會理事長、桃園市體育會理事長、籐球協會、田徑協會理事長，一路都在基層與國家隊的選手培育經費上大力支持。

請繼續往下閱讀...

葉政彥擔任全國體總會長後，將過去業務功能不彰的會內制度與人事重新整頓，除了接受體育署每年會計師查核使總會財務透明化且零負債，更推動基層兒少運動體驗活動以及在各縣市舉辦體育嘉年華，協助推動全民運動，國內各重要體育活動都能看到葉會長親自出席，堪稱出席率最高的總會領導者。

葉政彥說，運動部在全國民眾期盼下成立，六司、三中心、一署的組織架構背負著競技運動的發展以及全民運動的推廣，全國體總是各單項協會的領頭羊，隨著台灣選手在國際舞台嶄露頭角，從上與運動部攜手合作承辦全國運動會和全民運動會；從中協助單項協會辦好三級講習會，為國培育優秀教練、裁判人才；從下發展基層體育組織，關懷偏鄉學校，發掘體育明日之星；對外與中華奧會聯手組成最強國家隊，在最高競技舞台上擦亮台灣這塊招牌。

葉政彥連任後將續聘田協秘書長王景成擔任體總秘書長，借王景成和國內各單項協會的人脈與體育業務的熟悉度。王景成表示，全國體總任務是溝通協調與運籌帷幄，將各單項協會與各縣市體育總會及地方政府體育部門橫向與縱向整合，未來將致力提升全國體總的功能，使台灣體育更加蓬勃發展。

葉政彥（右）續聘王景成（左）擔任體育運動總會秘書長（體育運動總會提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法