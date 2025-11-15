黑豹旗》武陵高中力拚4局 以0：15遭榖保家商扣倒

武陵高中雖被穀保家商扣倒，仍開心列隊答謝現場觀眾的加油。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕2025年黑豹旗今天上演社團球隊強碰名門勁旅的戲碼，升學名校武陵高中力拚4局雖以0：15遭榖保家商扣倒，仍寫下隊史首次殺進32強的傲人紀錄，鎮守中外野的隊長呂文鎧賽後笑說：「原本還想打滿7局的。」

武陵第1局雖丟9分，若非呂文鎧受陽光影響，因為重心不穩不慎滑倒，球接進手套又掉出來，有機會讓穀保一開賽就掛零，第2局雖因為觸身球讓穀保上壘，靠游擊手詹宜軒策動雙殺，演出另類的3上3下，讓現場觀眾歡聲雷動。

總教練彭聖兆指出，能與穀保這種強隊交手，全隊很興奮也很期待，第1局因為太陽影響守備，造成失誤導致大量失分，否則應該可以撐得更久，對場地不適應有點可惜，能撐到第4局已經很不錯，「選手都能勇敢出棒、勇敢守備，完全沒有在怕，每個Play都盡力去做。」

彭聖兆表示，武陵是很自主的球隊，有幾位選手是從打社區棒球上來，所有事情都是選手在做，調度也是選手自行安排，他只是負責在適當時機上場喊暫停，「我們以前從來沒有打到第4輪，今年的陣容應該是最好的一屆，今天連校長都趕來幫球隊加油。」

呂文鎧在國小打過科班球隊，目前把棒球轉為興趣，平時也會研究數據，幫球隊做打擊統計，對職棒數據分析也很有興趣，他認為，可以對上榖保很難得，感覺像是在跟世界前幾名的球隊比賽，「如果第1局能守下來，我們是有機會撐更久的。」

武陵高中呂文鍇。（記者徐正揚攝）

武陵高中雖被穀保家商扣倒，賽後仍拿出準備好的玻璃瓶，把黑豹旗的球場紅土帶回學校。（記者徐正揚攝）

