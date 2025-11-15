自由電子報
經典賽》向王貞治、栗山英樹請益 日本隊教頭：最終還是靠自己

2025/11/15 16:35

日本隊監督井端弘和。（資料照，記者陳志曲攝）日本隊監督井端弘和。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕日韓交流賽今天在東京巨蛋開打，賽前日本隊監督井端弘和與軟銀會長王貞治、以及日本火腿首席棒球總管（CBO）栗山英樹，一同出席由「球心會」舉辦的「BEYOND OH！PLAY KIDS」的賽前活動。井端弘和也透露向兩位曾經率領日本隊奪冠的教頭請益。

王貞治曾在2006年經典賽率領日本隊奪冠，栗山英樹則在2023年帶領日本隊摘得WBC隊史第三冠。

《日刊體育》報導，井端弘和表示，王貞治、栗山英樹給予自己許多溫暖的話，自己也向兩位請教一些煩擾，「對我來說非常寶貴的一天。」

「他們對我說『最後還是要靠你自己，自己做決定，不要留下遺憾』。」井端弘和透露，「自從我成為（國家隊）監督後，一直聽取教練和其他工作人員的意見後，由自己做最後的判斷。既然王桑和栗山桑也是以同樣的方式做事，那就更應該帶著自信去做。」

2026年經典賽3月開打，道奇日本巨星大谷翔平、日本強投山本由伸、以及「令和怪物」佐佐木朗希等旅美日本好手，目前不確定能否參加WBC。若道奇隊的「日本三本柱」都無法參加經典賽，將會衝擊日本隊戰力。

