自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

軟網》年終團體總決賽屏東開戰 新穎賽制已獲亞錦賽採用

2025/11/15 15:27

全國公開組軟式網球排名賽年終團體總決賽，今在屏東縣立體育館熱鬧登場。（軟網協會提供）全國公開組軟式網球排名賽年終團體總決賽，今在屏東縣立體育館熱鬧登場。（軟網協會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕114年第三次全國公開組軟式網球排名賽年終團體總決賽，今在屏東縣立體育館熱鬧登場，此次集結全台灣最出色的40名選手，分成巨研科技、瑞博企業、阿秋大肥鵝與優乃克等4隊進行混合團體對抗，爭取140萬元總獎金，由台灣發想的嶄新軟網賽制更獲得國際矚目，並於今年軟網亞錦賽首度採用。

全國公開組軟網排名賽自112年設立年終團體總決賽，由巨研科技、瑞博企業、阿秋大肥鵝與優乃克各贊助一支球隊，透過選秀方式將年度前兩次排名賽的前40名選手分成四隊，以混合團體賽方式舉行，共進行男單、女單、男雙、女雙與混雙等五點賽事。

混合團體賽制在軟網賽事是嶄新賽制，去年我國軟網協會邀請國際軟網總會副秘書長金泰桓等貴賓來台參訪，獲得極大回響，特別把混合團體賽制應用在今年亞錦賽，扣掉實力堅強的台灣、日本與南韓等3國，提供軟網發展中國家參與並且廣獲好評。

我國軟網協會理事長朱文慶強調，4家企業長期贊助，才能讓年終團體總決賽精彩舉行，也特別感謝屏東縣政府與屏東縣體育會軟網委員會大力支持，期許球員們全力以赴，不僅爭取高額獎金，更以精采表現回饋企業界與支持軟網的觀眾。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中