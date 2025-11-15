中職》樂天棒球場入場觀眾僅7000人 民代擔心2~2.5萬人大巨蛋無法營運

桃園市政府計畫在中壢體育園區興建一座可容納2~2.5萬人的大巨蛋。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府計畫在中壢體育園區興建一座可容納2~2.5萬人的大型巨蛋體育場館，填補北部地區2~3萬席位市場缺口；但桃園市議員張曉筠質疑桃園樂天棒球場入場觀眾只有平均7000人，後續桃園大巨蛋將如何營運；體育局長許彥輝說明，除職棒賽事外，非賽季期間可舉辦演唱會，經評估二萬席以上巨蛋場館為市場缺口，可望創造滿場觀眾與提昇場館盈收。

許彥輝表示，目前大巨蛋朝興建大型室內多功能體育館、購物中心及停車場等複合式公共建設進行規劃；其中大巨蛋體育館部分，係以2.1萬席規模進行評估，評估熱門賽事或搭配主題活動將有滿場機會，預估全年單場平均觀眾人數為1.8萬人；另非職棒賽季期間可舉辦演唱會活動。

請繼續往下閱讀...

許彥輝說，大巨蛋場館除場地租金收入外，另有附屬商業設施租金收入、附屬空間租金收入、廣告收入及其他收入，民間廠商可透過營運專業與民間創意，創造多元盈收項目。

他也提到，巨蛋體育館營運主要涉及體育活動之推廣，由於工程造價高、營運成本高、收益性低等特性，故依賴商業設施挹注財務效益，以提昇整體財務自償能力，故後續亦將結合捷運綠延中壢之建設，規劃引進購物中心以及旅館或商辦等商業設施開發，以提昇BOT投資廠商之投資效益。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法