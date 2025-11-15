全國軟式網球年終總決賽屏東開幕 各路好手爭奪140萬獎金

全國軟式網球排名賽在屏東舉行。（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕114年第三次全國公開組軟式網球排名賽-年終團體總決賽暨培育優秀或具潛力運動選手計畫第四次軟式網球年終排名賽 在屏東縣立體育館舉行，今天（15日）舉行開幕典禮，縣長周春米到場主持表示，歡迎全國軟式網球菁英來競技，歡迎喜愛軟式網球的球迷來觀賞最精彩的軟式網球菁英對決為選手加油。

今年全國公開組年終團體總決賽在歷經二次排名賽成績加總後，遴選出40位頂尖選手參加第三次的年終團體總決賽，另外培育優秀或具潛力運動選手計畫則由德化、KENKO株式會社及AKAEMU株式會社、優乃克公司等共同聯名贊助，也是歷經三次排名賽成績加總後，最終110位選手取得年終總決賽的參賽資格，所有的菁英選手將力拼高達140萬元總獎金。

縣長周春米表示，歡迎所有的選手來到屏東來比賽，展現自己的努力成果，她說小時候父母親就常在網球場運動，跟軟網有深厚的感情，屏東有很多喜愛網球的人，116年全國運動會在屏東，縣府正在麟洛客家文化中心旁興建網球中心，將有8座球場，2座比賽場地有半遮陽的設施，提供全國選手更優質的訓練環境，透過專業場地及完善新穎的設施，幫助選手突破佳績，站上國際舞台圓夢，為國爭光。

114年第三次全國公開組軟式網球排名賽年終團體總決賽在屏東舉行（記者葉永騫攝）

全國公開組軟式網球排名賽年終團體總決賽在屏東舉行，選手全力競技。（記者葉永騫攝）

