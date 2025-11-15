自由電子報
熊本大師賽》前球后對決！依瑟儂3局擊敗奧原希望 本季二度晉級決賽

2025/11/15 16:21

依瑟儂。（資料照，法新社）依瑟儂。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon）今天在超級500系列日本熊本羽球大師賽，以21：18、10：21、21：14力退地主好手奧原希望，在這場前球后的對決拿下勝利，也挺進明天登場的女單決賽。

世界排名第9的依瑟儂本季在500等級賽事表現不俗，印尼大師賽拿下冠軍，馬來西亞大師賽、北極公開賽也都有打進4強，這次遇到大復活的奧原希望，依瑟儂第1局多處於落後，不過在12：18竟然驚天連得9分，成功先下一城。

奧原希望第2局還以顏色，雙方激戰進入第3局，依瑟儂以11：9進入技術暫停，暫停後她也把握奧原希望出現較多失誤擴大優勢，依瑟儂在一記近身殺球，先來到20：14，再來奧原希望又回球出界且挑戰失敗，依瑟儂拿下勝利，也是她本季繼印尼大師賽後，再度晉級決賽，明天將跟印尼好手東宗（Gregoria Mariska Tunjung）爭冠。

奧原希望雖吞下敗仗，不過她今年世界排名一度在40名之外，想打500等級賽事可能要打資格賽，她奮力參加100等級賽事衝排名，在高雄大師賽、馬來西亞100賽、印尼棉蘭大師賽收下3座冠軍，如今能重返500等級4強，永不放棄的精神令人敬佩。

