中國運動會》逆轉擊敗世界球王王楚欽 樊振東連4屆闖進男單金牌戰

2025/11/15 16:28

巴黎奧運金牌樊振東逆轉現任球王王楚欽，闖進中國全運會男單決賽。（取自WTT官網）巴黎奧運金牌樊振東逆轉現任球王王楚欽，闖進中國全運會男單決賽。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕巴黎奧運男單金牌樊振東今天在2025年中國全國運動會桌球男單4強賽，以4:2逆轉世界排名第一的王楚欽，締造連續4屆闖進男單決賽的紀錄，決賽將遭遇世界排名第2的「小石頭」林詩棟。

去年巴黎奧運落幕後就未再參加國際賽的樊振東，在2013年全運會就以16歲之姿一路殺進決賽才以3:4不敵當時聲勢如日中天的馬龍，2017年同樣在決賽以2:4敗給馬龍，馬龍也成為中國全運會史上首位連續兩屆奪下男單金牌的球員。2021年，樊振東在冠軍戰以直落四橫掃劉丁碩，終於摘下個人首面男單金牌。

尋求衛冕的樊振東在4強賽遭遇現任世界球王王楚欽，打完前3局以7:11、11:9、9:11落後，第4局起，樊振東利用招牌的反手擰拉和節奏變化，以11:7、11:5連拿2局逆轉局勢。關鍵第6局，樊振東克服開局0:4落後，一口氣連拿6分反超比數，最終以11:7鎖定勝利，也將兩人生涯交手戰績提升為26勝7負，依舊擁有絕對優勢。

樊振東表示，這場4強賽他在整體的定位，包括場上的姿態都相對平穩，雖然兩度處於局數落後，領先時也曾出現問題，但在比賽過程中他都挺積極的，也能保持去拚對手，努力贏下下一分的心態。

另一場男單4強賽，林詩棟以4:1收拾世界排名108的袁勵岑，首度闖進全運會男單決賽。樊振東過去在國際賽和林詩棟交手以3勝2負略佔優勢，不過，最近一次在去年澳門世界盃，樊振東苦戰7局才以4:3逆轉勝。

