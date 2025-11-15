自由電子報
體育 即時新聞

棒球》日韓交流賽由南韓主動邀請 日媒曝有危機感「連輸日本+台灣崛起」

2025/11/15 17:26

南韓隊。（資料照）南韓隊。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕為了備戰2026年WBC世界棒球經典賽，日本隊和南韓隊於今明兩天進行「侍JAPAN系列賽2025日本對南韓」交流賽。日媒《東京體育報》報導指出，這次交流賽是由南韓率先提出，主因是在國際賽對戰日本吞下連敗，再加上台灣隊逐漸打出好成績，讓南韓產生了「危機感」。

日媒《東京體育報》報導，熟悉南韓棒球的日職相關人士透露，本次交流賽其實是由南韓率先提出的邀請，在國際賽之外進行日韓交流賽，這是史上頭一遭，兩隊將在明年3月經典賽預賽就要交手，韓方還主動提出邀約，這個前所未有的舉動，起初也讓日方感到十分驚訝。

內文點出交流賽的原因來自於南韓隊的「危機感」，由於近年來在國際賽都輸給日本，上一次贏球要追溯到2015年首屆12強賽事，而在這段期間，台灣強勢崛起，在去年世界12強擊敗南韓和日本，勇奪隊史首冠。

此次交流賽的目的除了是年輕好手的交流之外，日本將會去學習適應投球時鐘、PitchCom，南韓兩年前就已經引進，日本則希望透過實戰參考南韓隊的做法，讓自己更快貼近國際賽所需的比賽節奏。對日韓兩隊來說，比起勝敗，更重要的是「能從對手身上學到什麼？」。

