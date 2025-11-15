TPBL》你信不信！攻城獅三分雨轟垮特攻 5532人見證主場首勝

高國豪。（攻城獅提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕新竹攻城獅今迎來主場開幕戰，在德魯27分、14籃板，加上一哥高國豪也有19分進帳，以102：85輕取新北中信特攻，本季主場成功開胡，也收下2連勝。

新賽季年度口號為「你信不信」的新竹攻城獅結束2勝2敗的客場之旅後終於回到主場，今新竹縣體育館湧入5532人進場，面對前役對決以3分差敗下陣來的特攻，今成功復仇，採浮動票價的場邊席也再度上升至2500元。

攻城獅上半場靠德魯獨攬16分，加上兩節都讓特攻得分都在20分以下，打完兩節握有52：37優勢，特攻團隊火力慘澹，上半場外線21投2中，命中率僅9.5%。

易籃後特攻進攻端稍微起色，靠馬可與內馬輪流得手緊咬比分，決勝節謝亞軒在倒數8分11秒飆進大號三分彈，幫助特攻追到70：77。

攻城獅前役面對特攻就是打完前三節握有領先最後遭翻盤，今拒絕重蹈覆轍，攻城獅隨後在曾柏喻、提傑接連輸出下止血，再把分差擴大至雙位數，本季主場首勝成功入袋。

攻城獅今團隊外線38投13中，一共有8位球員命中三分球，高國豪外線5投3中，罰球6投6中，進帳本土最佳19分，德魯27分、14籃板，曾柏喻13分、8助攻，克雷德10分、4助攻，李啓瑋外線7投2中拿下8分。

特攻此役團隊命中率僅36%，外線37投9中，命中率僅24.3%，謝亞軒5記三分球拿下24分，內馬24分、12籃板，馬可18分、16籃板。

曾柏喻。（攻城獅提供）

德魯。（攻城獅提供）

攻城獅主場開幕戰。（攻城獅提供）

