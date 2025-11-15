自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》60轟強打捕手羅里無緣MVP 美節目主持人諷：若他是洋基捕手...

2025/11/15 17:51

羅里。（資料照，美聯社）羅里。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）今年達成美聯年度MVP二連霸，讓本季60轟的水手強打捕手羅里（Cal Raleigh）締造史詩賽季卻無緣年度MVP獎項。《ESPN》前記者派崔克（Dan Patrick）主持的美國播客節目《The Dan Patrick Show》近日批評，如果羅里待在洋基，肯定會拿到年度MVP。

賈吉本季交出53轟、114分打點，打擊率3成31摘美聯打擊王，整體攻擊指數（OPS）為1.145；羅里本季交出60轟、125分打點，打擊率2成47，OPS為0.948，羅里成為史上單季最會轟的捕手與左右開弓打者，帶領水手奪美聯西區冠軍。

今年的美聯年度MVP票選，賈吉獲得17張第一名選票、13張第二名選票，最後以總分355分連霸美聯MVP。羅里獲13張第一名選票、17張第二名選票，以總分335分排第二。

賈吉。（資料照，美聯社）賈吉。（資料照，美聯社）

派崔克近日在節目中表示，羅里應該拿年度MVP，「如果賈吉在西雅圖，羅里在洋基，誰會拿MVP？這其實是個反問句。我們都知道，若羅里作為洋基隊的捕手又拿金手套，他會拿到MVP。他們會把他炒作成下一個曼森（Thurman Munson，前洋基名捕）。」

派崔克指出，賈吉在守備上有時候會造成負擔，他不是特別突出的外野手，但他是一名偉大的打者，註定會進名人堂，「羅里擔任棒球賽場最重要的位置，每天上場，幫助球隊培養一群強大的年輕投手群，最終打進季後賽。」

「如果羅里是洋基隊捕手，打出60轟、贏得分區冠軍，培養投手陣容，並獲金手套獎，他就會拿到MVP。」派崔克說道，羅里擔任是難度最高、最重要的位置，再加上60轟，「他只缺席3場比賽...這就是為何羅里是MVP。我只想說，我們忘記當你是捕手時，你永遠沒有休息日，我可以把賈吉放外野，他可能一場比賽只接到4顆球。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中