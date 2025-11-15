MLB》60轟強打捕手羅里無緣MVP 美節目主持人諷：若他是洋基捕手...

羅里。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）今年達成美聯年度MVP二連霸，讓本季60轟的水手強打捕手羅里（Cal Raleigh）締造史詩賽季卻無緣年度MVP獎項。《ESPN》前記者派崔克（Dan Patrick）主持的美國播客節目《The Dan Patrick Show》近日批評，如果羅里待在洋基，肯定會拿到年度MVP。

賈吉本季交出53轟、114分打點，打擊率3成31摘美聯打擊王，整體攻擊指數（OPS）為1.145；羅里本季交出60轟、125分打點，打擊率2成47，OPS為0.948，羅里成為史上單季最會轟的捕手與左右開弓打者，帶領水手奪美聯西區冠軍。

今年的美聯年度MVP票選，賈吉獲得17張第一名選票、13張第二名選票，最後以總分355分連霸美聯MVP。羅里獲13張第一名選票、17張第二名選票，以總分335分排第二。

賈吉。（資料照，美聯社）

派崔克近日在節目中表示，羅里應該拿年度MVP，「如果賈吉在西雅圖，羅里在洋基，誰會拿MVP？這其實是個反問句。我們都知道，若羅里作為洋基隊的捕手又拿金手套，他會拿到MVP。他們會把他炒作成下一個曼森（Thurman Munson，前洋基名捕）。」

派崔克指出，賈吉在守備上有時候會造成負擔，他不是特別突出的外野手，但他是一名偉大的打者，註定會進名人堂，「羅里擔任棒球賽場最重要的位置，每天上場，幫助球隊培養一群強大的年輕投手群，最終打進季後賽。」

「如果羅里是洋基隊捕手，打出60轟、贏得分區冠軍，培養投手陣容，並獲金手套獎，他就會拿到MVP。」派崔克說道，羅里擔任是難度最高、最重要的位置，再加上60轟，「他只缺席3場比賽...這就是為何羅里是MVP。我只想說，我們忘記當你是捕手時，你永遠沒有休息日，我可以把賈吉放外野，他可能一場比賽只接到4顆球。」

