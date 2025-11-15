黑豹旗》美和高中4：3勝玉里高中 隊史首次8強在望

美和高中險勝玉里高中，追平隊史黑豹旗最佳成績16強。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕2025年黑豹旗今天進行64強戰，美和高中靠4局下搶到關鍵2分拿回領先，再驚險守住9局上只失1分，以4：3險勝玉里高中晉級16強，21日若擊敗新社高中，將寫下隊史首次晉級黑豹旗8強。

美和打完3局以2：0領先，玉里4局上靠3保送、1安打扳平比數，美和4局下重啟攻勢，後段棒次林聖唯、陳柏安、林亞聖相繼安打拿回領先，再靠玉里暴投追加保險分，玉里7局上最後反撲，1出局攻佔二、三壘只追回1分。

美和教練李志傑指出，比賽前段應該可以多拿3分，可惜選手沒有把握住，因為4局下出現跑壘失誤，只得2分拿回領先就結束攻勢，所以贏得比較驚險一點，隊史過去最佳成績都是16強，下1場再贏就是首次晉級8強，「看今年能不能破一下，應該有很大的機會。」

柯敬哲2局下擊出安打後雖被觸殺在三壘前，記錄上是幫助美和先馳得點的1分打點二壘安打，他的哥哥旅美球員柯敬賢也到場觀戰，認真觀察弟弟的攻守表現，「他打得很好啊！雖然在三壘出局，但我還是當作那是三壘安打，他的守備也很強，很像我！」

柯敬哲表示，前1場出賽的節奏沒有很好，身體也太僵硬，哥哥有提醒他一些細節，今天調整得比較好，也有擊出安打，上高二以後的守備進步很多，在場上比較有自信，因為國中以前曾經是投手，很喜歡當投手的感覺，有機會想再試試看。

美和高中在黑豹旗32強戰對玉里高中，旅美球員柯敬賢（右）到場觀戰，大讚弟弟柯敬哲的表現。（記者徐正揚攝）

