聽奧》東京開幕台灣代表團T排序 林家文、鄒少宇掌旗進場

東京聽奧開幕式台灣代表團由林家文、鄒少宇掌旗進場。（運動部提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年東京第25屆達福林匹克運動會（簡稱聽奧）今於東京體育館開幕，共有來自81個國家地區、3081位選手，齊聚日本共同見證聽奧百週年里程碑，台灣代表團依字母T排序、大會第73順位進場，並由上屆網球金牌林家文及潛力新秀鄒少宇擔任掌旗官，受到場邊觀眾熱烈歡迎。

本屆賽事以「與任何人、在任何時刻、於任何地點共享運動」為願景，大會並以象徵希望與夢想的「光之傳遞」儀式揭開序幕；典禮內容結合視覺光影、節奏與肢體語彙，呈現具包容與多元特色的演出。我國選手也積極以視覺手勢呼應觀眾席的「Cheer Signs」加油動作，讓「看得見的加油聲」在場館內此起彼落，展現聽奧特有的視覺交流魅力。

請繼續往下閱讀...

本屆東京聽奧是繼2009年台北聽奧後，亞洲第二次主辦聽障運動國際盛會。我國代表團共150人，也是2009年以來規模最大的一屆，將挑戰田徑、游泳、射擊、桌球、羽球、網球、保齡球、籃球、跆拳道、空手道及定向越野等11個運動種類，陣中老將與新秀齊聚，展現兼具深度與厚度的競技陣容。

開幕典禮前，大會今上午在日比谷公園進行定向越野短距離賽事，運動部政務次長鄭世忠與團本部總領隊趙玉平都到場為選手加油，結果以年輕新秀楊天筆男子組排名第7最佳；女將吳思穎、梁君宇分別以第8名、第10名作收。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法