自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

聽奧》東京開幕台灣代表團T排序 林家文、鄒少宇掌旗進場

2025/11/15 18:30

東京聽奧開幕式台灣代表團由林家文、鄒少宇掌旗進場。（運動部提供）東京聽奧開幕式台灣代表團由林家文、鄒少宇掌旗進場。（運動部提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年東京第25屆達福林匹克運動會（簡稱聽奧）今於東京體育館開幕，共有來自81個國家地區、3081位選手，齊聚日本共同見證聽奧百週年里程碑，台灣代表團依字母T排序、大會第73順位進場，並由上屆網球金牌林家文及潛力新秀鄒少宇擔任掌旗官，受到場邊觀眾熱烈歡迎。

本屆賽事以「與任何人、在任何時刻、於任何地點共享運動」為願景，大會並以象徵希望與夢想的「光之傳遞」儀式揭開序幕；典禮內容結合視覺光影、節奏與肢體語彙，呈現具包容與多元特色的演出。我國選手也積極以視覺手勢呼應觀眾席的「Cheer Signs」加油動作，讓「看得見的加油聲」在場館內此起彼落，展現聽奧特有的視覺交流魅力。

本屆東京聽奧是繼2009年台北聽奧後，亞洲第二次主辦聽障運動國際盛會。我國代表團共150人，也是2009年以來規模最大的一屆，將挑戰田徑、游泳、射擊、桌球、羽球、網球、保齡球、籃球、跆拳道、空手道及定向越野等11個運動種類，陣中老將與新秀齊聚，展現兼具深度與厚度的競技陣容。

開幕典禮前，大會今上午在日比谷公園進行定向越野短距離賽事，運動部政務次長鄭世忠與團本部總領隊趙玉平都到場為選手加油，結果以年輕新秀楊天筆男子組排名第7最佳；女將吳思穎、梁君宇分別以第8名、第10名作收。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中