黑豹旗》旅美球員林維恩送台灣隊實戰釘鞋 平鎮學弟吳丞顥繳出好投

2025/11/15 18:34

旅美球員林維恩（左）送台灣隊實戰釘鞋給平鎮高中學弟吳丞顥。（記者徐正揚攝）旅美球員林維恩（左）送台灣隊實戰釘鞋給平鎮高中學弟吳丞顥。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕平鎮高中今天在2025年黑豹旗32強戰以8：0擊敗秀峰高中，吳丞顥用64球投5局無失分，球速最快測得149公里，他把好表現歸功於旅美球員林維恩送他的台灣隊實戰釘鞋，「第一次在比賽穿，有加成的效果。」

吳丞顥只讓秀峰打者擊出2支安打，還投出5次三振，表現獲得看台上多位國內外球探的關注，他表示，剛開賽有點太亢奮，後面才比較進入狀況，各種變化球都投得不錯，感覺最好的是變速球，因為只專注在確實投好每1球，沒注意直到第4局才被擊出第1支安打。

吳丞顥透露，今天穿的釘鞋是林維恩在經典賽資格賽時穿的，上面印有「TEAM TAIWAN」字樣，上週學長可能看到他的的釘鞋有點爛，便主動送給他，之前他只在練習時穿過，今天在比賽中有被加持到的感覺，到場觀戰的林維恩也笑說：「他穿起來更有氣勢。」

吳丞顥表示，因為都是左投，在林維恩赴美後一直保持聯繫，因為他也很挑戰美職，詢問學長在美國的環境、訓練、生活等細節，聽完學長的分享讓他覺得，實現夢想的距離並沒有想像中遙遠，反而更更有動力在練習中繼續努力。

