TPBL》慕獅女孩毛巾熱銷！攻城獅商品銷售額突破50萬 場邊席漲到2500元

今日有三位慕獅女孩於主場初登板，分別為李藝斌、鄭熙靜、彭彭。（攻城獅提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕新竹攻城獅今在新竹縣體育館展開新賽季主場開幕戰，以102：85擊敗新北中信特攻，吸引5,532位球迷入場，球隊商品銷售額55萬2870元，面子裡子雙贏。

攻城獅新賽季勝場MVP戰鼓儀式。（攻城獅提供）

攻城獅今日上半場展現優異團隊防守表現，僅讓對手拿下37分，獲得總教練威森肯定，他表示，今天每位球員都將團隊放在心上，且大家在本週團隊訓練中就展現高積極度的表現，今天在比賽中也都拚盡全力，為攻城獅團隊感到驕傲。」

一哥高國豪延續前一役的好手感，今日拿下19分4籃板，他說，「今天在主場出賽感覺非常好，每一位球迷的吶喊聲都是我們的助力。新賽季我對於二號位的角色越來越得心應手，團隊默契與化學效應也都漸入佳境，希望接下來每一場主場賽事都要贏下來！」

德魯今日攻下全隊最佳27分14籃板，目前場均得分為24.4分13.8籃板，他將功勞歸功給團隊，「籃球是五對五的運動，我們把團隊表現視為最重要的目標，沒有隊友就沒有我！」

新賽季攻城獅只要在主場贏球，即會安排單場MVP在場中進行戰鼓儀式，由MVP帶領全場獅紫軍一起敲響勝利的鼓聲，今金曲原民全能創作歌手葛西瓦擔任開場表演嘉賓，葛西瓦也在現場開唱攻城獅年度戰歌〈你信不信〉，將場內氣氛飆到最高點。

Muse Girls與應援團團長小螞蟻、York、伊恩同樣在主場初登板，攻城獅球團期望能藉由更多元的應援安排，將戰歌、舞蹈的能量傳遞給每位球迷，今日攻城獅商品官方銷售額再次突破50萬，熱銷商品為Muse Girls應援毛巾，兩位韓援女孩鄭熙靜與李藝斌也成為場邊一大亮點。

攻城獅團隊勝利照。（攻城獅提供）

慕獅女孩李藝斌。（攻城獅提供）

慕獅女孩賽前活動。（攻城獅提供）

