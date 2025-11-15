自由電子報
體育 棒球 學生棒球

黑豹旗》平鎮高中8：0勝秀峰高中 16強戰強碰穀保家商

2025/11/15 19:03

平鎮高中擊敗秀峰高中，賽後全隊圍成圓圈喊聲慶祝。（記者徐正揚攝）平鎮高中擊敗秀峰高中，賽後全隊圍成圓圈喊聲慶祝。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕2025年黑豹旗今天進行32強戰，平鎮高中以8：0擊敗秀峰高中，由於稍早穀保家商以15：0扣倒武陵高中，平鎮與穀保將於19日提前在16強戰碰頭，平鎮總教練吳柏宏表示，只有1場比賽很難講，就把練習的成果表現出來，不用想太多。

平鎮2局上靠曾乙喆適時安打以2：0先馳得點，之後順暢發揮攻勢拉開領先，吳柏宏表示，秀峰先發投手許宸緯是不錯的投手，最快球速可達149公里，才高一的曾乙喆是今天打序中的驚喜，把握上場機會在前段就有表現，相信對他的成長有很大的幫助。

平鎮與穀保在黑豹旗曾經六度爭冠，有3次打到4強戰才碰頭，今年是兩隊首次在16強戰就強碰，吳柏宏指出，曾經在高中木棒聯賽16強就對到穀保，黑豹旗是單敗淘汰制與聯賽的賽制不同，1場比賽的輸贏很難講，就看球員臨場的表現與反應，「很久沒有在這麼前面遇到他們，我們還是按照球隊的訓練，有提醒選手，把練習的成果表現出來，結果不用想太多。」

平鎮前次在4強戰前就遇到穀保，是2023年高中棒球聯賽木棒組8強戰，穀保以5：0獲勝後連續擊敗台東體中、普門中學贏得冠軍。

平鎮高中總教練吳柏宏。（記者徐正揚攝）平鎮高中總教練吳柏宏。（記者徐正揚攝）

平鎮高中擊敗秀峰高中，賽後總教練吳柏宏（中）集合全隊講話。（記者徐正揚攝）平鎮高中擊敗秀峰高中，賽後總教練吳柏宏（中）集合全隊講話。（記者徐正揚攝）

