籃球》降低學習中輟風險 中國信託「愛傳球」獲教育部肯定

2025/11/15 19:28

中信銀行「愛傳球」專案結合籃球、反毒及金融教育，攜手全臺國民中學慈輝班成立籃球社團或辦理籃球體驗活動，提升家庭功能薄弱的孩子準時返校上課的動力，專案成果得到教育部肯定，獲頒「全國中輟預防及復學輔導工作績優單位獎」（民間團體組）。（中信銀行提供）中信銀行「愛傳球」專案結合籃球、反毒及金融教育，攜手全臺國民中學慈輝班成立籃球社團或辦理籃球體驗活動，提升家庭功能薄弱的孩子準時返校上課的動力，專案成果得到教育部肯定，獲頒「全國中輟預防及復學輔導工作績優單位獎」（民間團體組）。（中信銀行提供）

〔體育中心／綜合報導〕用愛傳球，助攻高風險青少年掌舵人生！中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）推動「愛傳球」專案，結合籃球、反毒及金融教育，攜手全臺國民中學慈輝班成立籃球社團或辦理籃球體驗活動，提升家庭功能薄弱的孩子準時返校上課的動力，減少在外遊蕩，降低中輟風險，專案成果得到教育部肯定，今（14）日獲頒「全國中輟預防及復學輔導工作績優單位獎」（民間團體組），成為該獎項唯一獲獎及現場分享的民間企業。

教育部「114年度全國中輟預防業務傳承研討會暨表揚大會」今日假台北凱達大飯店舉行，中國信託銀行「愛傳球」專案以創新的方式結合資源，辦理多元活動，主動關注預防中輟議題，為國內企業少見做法，因而榮獲「全國中輟預防及復學輔導工作績優單位獎」（民間團體組），由教育部國教署署長彭富源頒獎，中國信託金融控股公司董事會秘書長高人傑出席領獎。

「愛傳球」專案目前共贊助三所學校成立籃球社團，包含新北市平溪國中、桃園市楊梅國中秀才分校及苗栗縣建國國中慈輝分校，除了贊助經費及球衣等資源，亦邀請新北中信特攻籃球隊球員擔任客座教練及辦理觀賞職業籃球賽事活動，並攜手中國信託反毒教育基金會舉辦反毒營隊及反毒小學堂，同時結合金融本業職能，推廣金融基礎教育。中國信託金控董事會秘書長高人傑表示，「愛傳球」專案整合中國信託公益資源，陪伴孩子發展運動興趣，進而培養面對及解決問題的能力，在球場上克服困難、突破自我的經驗如同先修課，幫助孩子更積極面對人生挑戰。

中國信託今日亦於現場分享「愛傳球」專案，本專案對青少年的影響及成效獲全場教育界人士認同，現場掌聲不斷，更於分享會後主動詢問專案執行細節，頗受好評。「愛傳球」專案推動四年來累計逾2,400人次參與，不少孩子因參加籃球社團而主動關心與籃球相關的升學資訊，四年來共五位畢業生考上高中職並持續加入籃球隊。

合作專案的校方代表肯定專案對孩子造成的改變，並分享曾有一年缺課逾500節的孩子，為了備戰交流賽而主動到校、大幅改善缺課情形，打籃球讓孩子們感受到自己的價值；原本背負許多大過、小過懲處的學生，也在加入籃球社後褪去暴戾之氣，學會紀律，畢業後傳訊息向老師道謝，為能拿到畢業證書與「愛傳球」交流賽MVP感到驕傲，自己的國中生涯已不留遺憾，更因籃球而找到人生目標，對未來生活有更多想像與期待。

為深入了解專案成效，中信銀行委託國立臺北大學社會工作學系陳芬苓教授組成研究團隊，進行「愛傳球專案正向效益評估研究計劃」，經過一年問卷調查、訪談及體適能施測，發現參與籃球社的孩子，不僅透過運動建立團隊歸屬感及個人成就感，更因身體能量獲得釋放，適度調節身心壓力，奠定預防高風險行為重要基礎。問卷數據顯示，學生參與籃球社後，使用毒品意圖及校園偏差行為皆呈現下降趨勢；此外，因籃球社的規律操練，身體素質亦有所提升，孩子的力量與敏捷度相較於非籃球社孩子有更顯著的成長。

