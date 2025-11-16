湖人東契奇對決公鹿字母哥 余謙冬盟強碰陳宇宏 今日賽事預告與轉播

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA今天有兩場轉播，東契奇（Luka Doncic）領軍湖人將在客場對戰由「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）坐鎮的公鹿；另一場則是，金塊作客出戰灰狼，MVP冠軍中鋒「小丑」約基奇（Nikola Jokic）能否再繳鬼神大三元身手，值得期待。

請繼續往下閱讀...

亞洲冬季聯盟第2日，日本社會人碰上韓職聯隊，台日本社會人推出長野健大先發，韓職聯隊則派出金晉旭應戰；晚間上演台灣內戰，台灣山林將在主場迎戰台灣海洋，台灣山林隊推出余謙先發，面對台灣海洋的陳宇宏。

日韓交流賽，日本隊將推出中日龍22歲右投金丸夢斗，對上南韓KBO韓華鷹19歲火球男鄭宇宙。

TPBL方面，攻城獅將與海神交手，戰神迎戰雲豹；TPVL台灣職業排球聯賽，桃園雲豹力戰台鋼天鷹，臺中連莊大戰臺北伊斯特。

另外還有ATP年終賽冠軍戰、花式滑冰大獎賽美國站、BWF熊本大師賽冠軍戰等賽事，敬請鎖定轉播。

花式滑冰大獎賽美國站

07：15 女子短曲

09：05 男子長曲

轉播：愛爾達體育2台

NBA

09：00 湖人 VS 公鹿 緯來體育

09：00 金塊 VS 灰狼 緯來育樂

BWF熊本大師賽

10：00 決賽 愛爾達體育3台

亞洲冬季聯盟

12：00 日本社會人 VS 韓職聯隊

18：00 台灣山林 VS 台灣海洋

轉播：DAZN 1

TPBL

14：30 海神 VS 攻城獅 轉播：MOMO TV、YouTube

17：00 雲豹 VS 戰神 轉播：緯來體育、緯來精采、YouTube

TPVL台灣職業排球聯賽

15：00 台鋼天鷹 VS 桃園雲豹

18：30 臺北伊斯特 VS 臺中連莊

轉播：緯來育樂、愛爾達體育4台

日韓交流賽

17：30 南韓 VS 日本

轉播：愛爾達體育2台

世界盃歐洲區會外賽

21：50 葡萄牙 VS 亞美尼亞 愛爾達體育1台

21：50 匈牙利 VS 愛爾蘭 愛爾達體育3台

ATP年終賽

22：00 決賽

轉播：博斯運動一台

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法