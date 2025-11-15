日韓交流賽》岸田行倫神代打敲致勝轟 日本武士逆轉勝賞南韓對戰10連敗

日本隊在日韓交流賽首戰旗開得勝。（取自產經體育）

〔體育中心／綜合報導〕日本武士隊和南韓隊今天進行「侍JAPAN系列賽2025日本對南韓」交流賽首戰，日本一度處於3分落後，但隨後很快就發動反擊，先發左外野手西川史礁3局下擊出追平安打，岸田行倫5局神代打擊出致勝3分砲，該局灌進6分大局，日本隊終場以11：4逆轉大勝南韓，旗開得勝。

日本推出歐力士24歲左投曾谷龍平掛帥先發，南韓則是派出韓職斗山熊強投郭彬，曾谷龍平主投3局無安打無失分，飆出2次三振，球速最快達151公里。4局上由森浦大輔接替投球，但一上來就先被安賢民擊出左外野2分砲，宋成文背靠背補上一發陽春彈，南韓取得2分領先。

請繼續往下閱讀...

日本隊下個半局展開反攻，野村勇獲得四壞球保送，中村悠平代打擊出左外野二壘安打，牧秀悟適時敲安打回第1分，也把郭彬打退場，西川史礁棒打李路雲補上一支帶有2分打點的右外野二壘安打，一舉將分數追到3：3平手。郭彬此役先發3.1局失3分，被敲3支安打，投出1次保送，最快球速為155公里。

日本隊在5局下火力全開打出6分大局，一共打了11人次，又是從野村勇獲得保送開始，森下翔太敲安上壘，岸田行倫代打擊出左外野3分砲，之後再靠著保送、安打和觸身球攻佔滿壘，坂本誠志郎擊出內野安打打回第7分，佐佐木泰則是敲出帶有2分打點的左外野安打，日本隊取得9：3的大幅領先。

日本隊先後推出松本裕樹、北山亘基守成，藤平尚真8局上丟1分非責失分，南韓在8局下開魯閣，若月健矢無人出局滿壘擊出安打進帳第10分，之後雖然出現雙殺，但小園海斗跑回第11分，最後由平良海馬關門守住勝利，日本武士終場以11：4大勝南韓隊，將對戰連勝場次推進至10場。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法