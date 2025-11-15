TPBL》5500名滿場球迷加持！洛夫頓28分率戰神力退國王

戰神洛夫頓攻下全場最高的28分。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕台北台新戰神今靠洛夫頓28分領軍，團隊6人得分超過雙位數，終場以97：87擊敗衛冕軍新北國王，主場開幕戰成功開胡。

戰神在前4場客場拿下2勝2敗，今主場湧入滿場5500名球迷進場，首節先發5人點點開花，打出30：19攻勢，第二節延續攻勢，威力斯獨攬9分，戰神打完上半場取得54：37領先，禁區得分是32：16的優勢，威力斯拿下全隊最高11分，國王以沃許本10分最佳。

國王易籃後靠奧帝於外圍開火試圖追分，末節林彥廷也跳出來幫助球隊縮小差距，不過戰神靠洛夫頓挺身而出，率隊拉出14：5的一波流再度助隊擴大比分，終場以10分差捍衛主場。

洛夫頓28分、6籃板，錢肯尼17分、4助攻，張兆辰外線5投4中拿下14分，雷蒙恩10分、12籃板，齊曼加11分、15籃板，威力斯13分、5籃板。奧帝攻下國王最高17分，沃許本14分、11籃板，林彥廷16分是本季新高。

戰神張兆辰籃下出手。（記者林正堃攝）

戰神錢肯尼上籃得分。（記者林正堃攝）

戰神雷蒙恩上籃得分。（記者林正堃攝）

戰神張兆辰籃飆進3分球。（記者林正堃攝）

戰神洛夫頓。（記者林正堃攝）

戰神張兆辰。（記者林正堃攝）

