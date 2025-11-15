TPBL》冠軍熱門特攻苦吞3連敗！阿巴西手感低迷 主帥怎麼看？

阿巴西。（特攻提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕新北中信特攻季前被視為冠軍熱門，今在客場以85：102不敵新竹攻城獅，近期苦吞3連敗，主將阿巴西僅拿7分，總教練莫米爾賽後表示，阿巴西帶傷奮戰，狀態還不是100%。

阿巴西旅日一年回歸特攻，開季表現不如預期，今11投3中僅拿7分，開季至今8場出賽，平均貢獻14.8分、4籃板、3.5助攻。

請繼續往下閱讀...

對於阿巴西的表現，莫米爾表示，除了阿巴西之外，陣中長人馬可也是帶傷在奮戰，「先前阿巴西撞到手肘，馬可則是撞到肋骨，稍有喘不過氣的狀況，傷勢對他們一定有影響，但經過積極復健後這場比賽有稍微好一點，但還不是他們100%的狀態，相信他們傷慢慢好之後，會透過更多的練習和比賽找回應有的節奏。」

射手謝亞軒開季同樣陷入低潮，今外線13投5中拿下本季新高24分，他指出，「前幾場表現比較不如預期，教練團和隊友給予我很多支持，很高興今天終於有做出一些反彈，球隊在團隊策略上其實都很認真執行，不過在外線的空檔把握沒有這麼好，沒有打出應有的節奏和風格，我們會持續依照教練指示，在接下來的訓練中好好調整。」

特攻苦吞3連敗。（特攻提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法