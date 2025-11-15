自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》冠軍熱門特攻苦吞3連敗！阿巴西手感低迷 主帥怎麼看？

2025/11/15 19:38

阿巴西。（特攻提供）阿巴西。（特攻提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕新北中信特攻季前被視為冠軍熱門，今在客場以85：102不敵新竹攻城獅，近期苦吞3連敗，主將阿巴西僅拿7分，總教練莫米爾賽後表示，阿巴西帶傷奮戰，狀態還不是100%。

阿巴西旅日一年回歸特攻，開季表現不如預期，今11投3中僅拿7分，開季至今8場出賽，平均貢獻14.8分、4籃板、3.5助攻。

對於阿巴西的表現，莫米爾表示，除了阿巴西之外，陣中長人馬可也是帶傷在奮戰，「先前阿巴西撞到手肘，馬可則是撞到肋骨，稍有喘不過氣的狀況，傷勢對他們一定有影響，但經過積極復健後這場比賽有稍微好一點，但還不是他們100%的狀態，相信他們傷慢慢好之後，會透過更多的練習和比賽找回應有的節奏。」

射手謝亞軒開季同樣陷入低潮，今外線13投5中拿下本季新高24分，他指出，「前幾場表現比較不如預期，教練團和隊友給予我很多支持，很高興今天終於有做出一些反彈，球隊在團隊策略上其實都很認真執行，不過在外線的空檔把握沒有這麼好，沒有打出應有的節奏和風格，我們會持續依照教練指示，在接下來的訓練中好好調整。」

特攻苦吞3連敗。（特攻提供）特攻苦吞3連敗。（特攻提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中