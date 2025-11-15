冬盟》罕見！內野4E仍擊敗日職 彭政閔執教旗開得勝

許庭綸。（中職提供）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕台灣山林隊今全場發生4次失誤，內野4個位置各1次，但打擊火力大爆發，全場猛敲10安，「中信兄弟組」的許庭綸和林吳晉瑋各包辦1支2分打點的適時安打，率隊以8：6擊敗日職聯隊，台灣山林隊教頭彭政閔進帳冬盟執教首勝。

日職聯隊前3局就狂攻4分，包括陽柏翔1分打點的三壘安打，台灣山林隊從3局下反攻，張仁瑋敲安串聯何品室融四壞，2出局攻佔一、二壘，許庭綸擊出深遠二壘安打，一棒送回2分。

4局下，陳佳樂二壘安打，張祐嘉選到四壞，林吳晉瑋擊出二壘安打，一棒送回2分扳平戰局。何品室融擊出超前分的適時安打，而台灣山林隊在2出局一、三壘有人發動雙盜壘，三壘跑者張士綸趁傳再攻下1分，單局猛灌4分。

5局下，許庭綸敲安上壘，李勛傑四壞推進，陳佳樂高飛球將推二壘跑者推進至三壘，張祐嘉擊出高飛犧牲打，劉俊緯也補上適時安打，單局再攻2分。

日職聯隊的開幕戰先發金渕光希來自橫濱隊，在2024年育成選秀會獲得第3指名，今天僅投3.1局就猛掉6分，慘遭KO退場，成為冬盟史上第1位對台灣隊伍投不到4局就掉至少6分的日本投手。

台灣山林隊火力兇猛，守備卻狀況連連，一壘手李勛傑、二壘手張士綸、三壘手張仁瑋、游擊手劉俊緯都失誤，創下「內野失誤大滿貫」。其中，劉俊緯在7局上沒接到捕手的盜壘助殺球，直接砸中鼻子血流如注，緊急退場送醫觀察，日職聯隊把握機會再攻2分，只是最終仍無法逆轉，台灣山林隊拿下開幕戰勝利。

陳聖凱。（中信兄弟提供）

