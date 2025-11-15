自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》聯盟出現3位本土教頭 許皓程：希望讓球迷覺得台灣教練也很棒

2025/11/15 20:22

戰神主帥許皓程。（記者林正堃攝）戰神主帥許皓程。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕新北國王總教練洪志善今迎來名義上的執教首戰，聯盟出現少見的本土教頭對決，對於目前聯盟有3位本土總教練，戰神主帥許皓程表示，很高興看到有愈來愈多球隊願意給本土教練機會，「身為本土教練，我們也會更努力。」

台灣職籃近年土洋教頭失衡，不少球團傾向以外籍教頭掌兵符，不過衛冕軍新北國王本季只打7場就與美籍主帥約翰分道揚鑣，老將洪志善臨危受命，今在完成聯盟程序後正式迎來執教初登場，加上夢想家今年任用簡浩當總教練，目前聯盟共有3位本土主帥。

夢想家本季尚未與戰神交手過，前役夢想家對決國王時，洪志善名義上尚未成為總教練，今戰神迎戰國王一役成為本季首見的本土總教練對決，對於聯盟本季至今有3位本土主帥，許皓程表示，「我覺得很好，現在很多年輕的教練很認真。」

特攻上季季中曾讓前總教練李逸驊退居第二線，由莫米爾擔任執行教練負責調度，當時許皓程成為聯盟7隊唯一在第一線督軍的本土教頭，本季則輪到洪志善取代美籍主帥約翰，土洋教頭的數量不再懸殊。許皓程認為，本土總教練也可以從外籍教練身上學到不同的教練思維，但也樂見現在愈來愈多球隊願意給本土教練機會，「我覺得自己身為本土教練也應該更認真學習，在執教上更專注，希望讓台灣球迷覺得台灣教練其實也很棒，年輕教練也很努力。」

新北國王總教練洪志善。（記者林正堃攝）新北國王總教練洪志善。（記者林正堃攝）

