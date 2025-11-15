自由電子報
TPBL》代掌國王兵符吞執教首敗 洪志善談身分轉變：用我的方式溝通

2025/11/15 21:05

國王總經理毛加恩、教練洪志善。（記者林正堃攝）國王總經理毛加恩、教練洪志善。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕新北國王今以87：97不敵台北台新戰神，終止近期2連勝，代總教練洪志善表示，團隊打得不夠積極、不夠聰明，是必須修正之處。

國王前兩戰的贏球功臣桑尼和李愷諺今都未上陣，奧帝本季第2次出賽拿下全隊最高17分，但6次犯規提早畢業，沃許本挹注14分、11籃板，尚迪拿下9分，林彥廷板凳出發挹注16分、11助攻，林書緯挹注8分、5助攻。

洪志善前役率隊擊敗夢想家，今迎來名義上的總教練初登場，他坦言，沒有做好一位教練該做的準備，包括未提醒洋將注意犯規次數，「對方的罰球22次，我們只有8次，進攻方面我們比較多於投射，只有製造對方11次犯規，我認為這是最大的分水嶺，我們打得不夠聰明、不夠積極。」

40歲後衛洪志善本季臨危受命代掌兵符，對於角色轉變後如何與球員相處，他坦言，目前還是偏向以隊友的角色溝通，「畢竟臨時換到這個位置，我從來沒有當過總教練，但我覺得無論在什麼位置，我都會以自己的方式溝通，現在還是比較像隊友之間的溝通，但還是會有尺度，他們太過的時候，還是會提醒他們收一下。」

