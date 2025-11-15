TPBL》投進三分送龍蝦更加碼抽帝王蟹！雲豹推出「豹吃海鮮」主題日

雲豹推出「豹吃海鮮」主題日。（雲豹提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕TPBL龍頭桃園雲豹將在19日於主場桃園巨蛋交手高雄全家海神，本次主場賽事特別攜手桃園知名海鮮餐廳「河馬水產」，推出「豹吃海鮮」主題日，期盼最相挺的球迷應援搭配最澎湃的海味驚喜。

雲豹表示，本次「豹吃海鮮」主題日將以滿滿的海味熱情貫穿全場，賽事中場時間將呈現最令人食指豹動的海味美食秀，現場將抽出四位幸運球迷，直接在舞台中央享用「河馬水產」最具人氣的「龍蝦海陸個人鍋」，只要憑KKTIX入場票根就有機會抽中，主題日當天，雲豹只要投進一顆三分球，就送出一隻龍蝦，若投進四的倍數，更直接升級帝王蟹，所有獎項將以球場現場KKTIX票根抽出，得獎球迷後續至河馬水產消費用餐時即可兌換，讓每一次的外線出手都牽動著球迷的心跳與食慾。

雲豹球團也攜手「河馬水產」同步推出獨家勝利好康，只要該場比賽擊敗海神，並持主場KKTIX門票前往河馬水產內用餐點，即可享受「免費兌換波士頓龍蝦一隻」的澎湃優惠（限量10名），並可於賽後一個月內兌換，將贏球的喜悅兌換成為海鮮的極致美味。

為打造海味十足的主場體驗，19日當天中場將進行「螃門走到」互動遊戲，參賽豹迷將戴上螃蟹帽，以螃蟹步橫向帶球前進，最先抵達中線的參賽者即可奪得帝王蟹乙支（需內用、不限金額消費即可兌換），大受好評的「豹達桃園」里民入場優惠也將持續進行，一起將雲豹主場打造成氣勢磅礡的海味盛宴。

此外，「豹吃海鮮」並非一日限定活動，下週六11月22日交手新北國王的主場賽事，以及本季剩餘兩場與高雄全家海神的主場例行賽（4月4日、4月25日），都將與「河馬水產」繼續推出上述海味主題應援活動，讓主場球迷在每一次面對海神時，都能一起「豹青頑張、豹吃海鮮、豹得勝利」。

