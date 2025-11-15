自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 韓職

日韓交流賽》日韓選手竟當場開聊！飛球直擊東蛋天花板的罕見場面

2025/11/15 22:07

日韓交流賽》日韓選手竟當場開聊！飛球直擊東蛋天花板的罕見場面日本隊贏球。（產經體育提供）

〔體育中心／綜合報導〕日韓交流賽今天登場，日本隊靠岸田行倫的代打超前三分砲，最後在東京巨蛋以11比4輕取南韓隊。此戰發生數次爭議判決，讓裁判們聚集討論判決，日本隊選手野村勇還罕見在球場上與南韓隊選手「開聊」。野村勇賽後笑說，「我完全聽不懂他們在說什麼...。」

野村勇今5局下擊出高飛球，擊中東京巨蛋的天花板，這球直接掉進觀眾席。按照東京巨蛋的特殊規則，擊球打到天花板或懸吊物將會視為活球狀態，球掉下來要看是在界內或界外而判定，野手若能接殺將是打者出局；如果打進天花板縫隙沒掉下來，若球在界內，打者和跑者都推進2個壘包，若在界外區域則視為界外球。

這時擔任主審的美職大聯盟女性裁判帕沃爾（Jen Pawol），與其他3名裁判一同討論判決，跑上二壘的野村勇在等待判決的過程中，南韓野手群也過來「閒聊」，雙方比手畫腳笑談這個PLAY、一邊等裁判們的判決，形成日韓國際賽場上的罕見場景。

日媒《Sponichi Annex》報導，野村勇笑說，「我完全聽不懂他們在說什麼...（南韓內野群）突然過來。我不知道。界外？界外？二壘安打？他們這樣問我，但我也不知道。他們都在笑，因為我聽不懂他們在說什麼。」

飛球直擊東京巨蛋天花板的影片請點此

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中