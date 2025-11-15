日韓交流賽》日韓選手竟當場開聊！飛球直擊東蛋天花板的罕見場面

日本隊贏球。（產經體育提供）



〔體育中心／綜合報導〕日韓交流賽今天登場，日本隊靠岸田行倫的代打超前三分砲，最後在東京巨蛋以11比4輕取南韓隊。此戰發生數次爭議判決，讓裁判們聚集討論判決，日本隊選手野村勇還罕見在球場上與南韓隊選手「開聊」。野村勇賽後笑說，「我完全聽不懂他們在說什麼...。」

野村勇今5局下擊出高飛球，擊中東京巨蛋的天花板，這球直接掉進觀眾席。按照東京巨蛋的特殊規則，擊球打到天花板或懸吊物將會視為活球狀態，球掉下來要看是在界內或界外而判定，野手若能接殺將是打者出局；如果打進天花板縫隙沒掉下來，若球在界內，打者和跑者都推進2個壘包，若在界外區域則視為界外球。

這時擔任主審的美職大聯盟女性裁判帕沃爾（Jen Pawol），與其他3名裁判一同討論判決，跑上二壘的野村勇在等待判決的過程中，南韓野手群也過來「閒聊」，雙方比手畫腳笑談這個PLAY、一邊等裁判們的判決，形成日韓國際賽場上的罕見場景。

日媒《Sponichi Annex》報導，野村勇笑說，「我完全聽不懂他們在說什麼...（南韓內野群）突然過來。我不知道。界外？界外？二壘安打？他們這樣問我，但我也不知道。他們都在笑，因為我聽不懂他們在說什麼。」

飛球直擊東京巨蛋天花板的影片請點此





