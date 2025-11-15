滑輪溜冰》亞運雙金老將趙祖政最後一舞 台灣公開賽結束25年生涯

30歲老將趙祖政（右）為25年選手生涯畫下終點。（滑輪溜冰協會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025台灣國際滑輪溜冰公開賽在台南市永大溜冰場進行第3天賽事，30歲亞運雙金老將趙祖政5000公尺計分賽「最後一舞」再奪1銀，總計本屆3面銀牌獲得成年男子組總排第1，結束長達25年選手生涯。

9月剛滿30歲的趙祖政，今年國際賽戰績依舊傲人，不僅摘下成都世界運動會5000公尺計分賽銀牌；轉戰中國北戴河舉辦的世界錦標賽，先在公路賽15000公尺長距離淘汰賽鍍銀，接著場地賽10000公尺淘汰賽和5000公尺計分賽再添1銀1銅。

如今台灣國際公開賽，趙祖政前一天10000公尺淘汰賽和1000公尺爭先賽都屈居第2，至於5000公尺計分賽也是個人最後項目，雖然一度突圍領頭，但過了幾圈還是被追上，最終以1分的積分之差再收一面銀牌。雖然最後一場國際賽3銀落幕，趙祖政豁達回應：「其實沒有什麼可惜的，比賽本來就是這樣，有輸有贏，我覺得跟人生一樣 ，總有成功跟失敗，成功就享受它，失敗我們就學著接受然後去改善，然後再進步再重來。」

從5歲開始接觸滑輪溜冰，長達25年的比賽歷程，讓趙祖政覺得不可思議，除了2018年雅加達亞運、2022年杭州亞運摘下2金1銅，世錦賽總計1金5銀1銅，戰果相當豐碩，但他強調上年紀後體能大不如前，「過去可以一日三戰都不覺得疲憊，但現在是一天比第二項就軟腿，隔天再比就快爆掉。」

退役前趙祖政給後輩選手的建議是：「去享受比賽，才不會一直感受到壓力，反而會覺得很好玩、很有趣。」他認為把壓力轉化為動力，以享受的心態去感受每次起跑、每次過彎，這份從容與專注，正是在國際賽上克敵制勝的關鍵。

