MLB》大谷翔平追求鬼神二刀流的極限 道奇隊友點出重要關鍵

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平明年將要「完全二刀流」，再度挑戰單季達標規定投球局數與規定打席的壯舉。隊友菲利浦斯（Evan Phillips）盛讚大谷追求二刀流的熱情永遠不會燃燒殆盡。

菲利浦斯近日接受《Sirius XM Radio》節目的專訪，談到大谷翔平的二刀流，他表示，能在職棒最高殿堂繳出強投豪打的身手，真的是令人難以置信。菲利浦斯說道，大谷翔平之所以能持續追求二刀流，是因為對比賽有著無窮的熱情，若是其他人要在大聯盟投打二刀流，通常會在某個時刻燃燒殆盡，但大谷不會如此，「翔平熱愛棒球、熱愛二刀流、熱愛隊友，也熱愛勝利。對他來說，沒有比道奇隊更好的球隊了。」

請繼續往下閱讀...

大谷翔平旅美8年只有在2022年達成規定投球局數，成為大聯盟史上第一位單季達標規定投球局數與規定打席的球員，明年將再度挑戰這項壯舉。大谷本季作為打者繳出打擊率0.282、55轟、102分打點、20盜，OPS為1.014；作為投手，大谷在6月中旬傷癒復出，14場先發中投出1勝1敗、防禦率2.87、WHIP1.04、62次三振的成績。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法