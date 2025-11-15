自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 排球

TPVL》沒對手！施宗諭復出助攻 連莊12連勝延續不敗金身

2025/11/15 22:04

施宗諭。（連莊提供）施宗諭。（連莊提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕TPVL台中連莊今以 3：1（25：22、22：25、27：25、25：23）力退台鋼天鷹，持續保持不敗金身，開季12連勝穩居龍頭。

連莊快攻手施宗諭傷癒回歸、重返先發，前兩局雙方攻勢互不相讓，天鷹五名攻擊手接連出手，連莊則以快攻作掩護，邊線三箭頭吳宗軒、施琅、漢佳持續建功，中場休息後，施琅靠節奏變化連拿三分先聲奪人，但天鷹迅速回穩，雙方一路僵持至Deuce。

關鍵時刻，施宗諭跳飄發球成功破壞，經多次精彩來回後，汪秉勳快攻命中，以 27：25 搶下第三局，第四局連莊維持微幅領先，賽末點換上宋柏霆，以強力跳發壓制對手，由施琅在四號位斜線重扣鎖定勝利，最終以 25：23 收下比賽。

賽前兩天才接獲重返先發通知的施宗諭，因蔡秉諺身體狀況無法上場臨危受命，他坦言傷勢剛好轉，仍在找回比賽節奏，「能上場就算及格了，太久沒比賽，有些動作做不太出來、反應也比較慢。」

施宗諭表示，球隊後段能咬住比分，關鍵在於防守與反攻的把握，「來回波多，後面發球也有再加壓，一個人攔跟兩個人攔會不一樣，攔網成功後，後面的防守反擊比較順，追分或領先時，節奏都會好很多。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中