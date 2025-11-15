TPVL》沒對手！施宗諭復出助攻 連莊12連勝延續不敗金身

施宗諭。（連莊提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕TPVL台中連莊今以 3：1（25：22、22：25、27：25、25：23）力退台鋼天鷹，持續保持不敗金身，開季12連勝穩居龍頭。

連莊快攻手施宗諭傷癒回歸、重返先發，前兩局雙方攻勢互不相讓，天鷹五名攻擊手接連出手，連莊則以快攻作掩護，邊線三箭頭吳宗軒、施琅、漢佳持續建功，中場休息後，施琅靠節奏變化連拿三分先聲奪人，但天鷹迅速回穩，雙方一路僵持至Deuce。

請繼續往下閱讀...

關鍵時刻，施宗諭跳飄發球成功破壞，經多次精彩來回後，汪秉勳快攻命中，以 27：25 搶下第三局，第四局連莊維持微幅領先，賽末點換上宋柏霆，以強力跳發壓制對手，由施琅在四號位斜線重扣鎖定勝利，最終以 25：23 收下比賽。

賽前兩天才接獲重返先發通知的施宗諭，因蔡秉諺身體狀況無法上場臨危受命，他坦言傷勢剛好轉，仍在找回比賽節奏，「能上場就算及格了，太久沒比賽，有些動作做不太出來、反應也比較慢。」

施宗諭表示，球隊後段能咬住比分，關鍵在於防守與反攻的把握，「來回波多，後面發球也有再加壓，一個人攔跟兩個人攔會不一樣，攔網成功後，後面的防守反擊比較順，追分或領先時，節奏都會好很多。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法