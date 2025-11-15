自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 高球

高球》台玻台豐公開賽第3輪 洪健堯揮4鳥2柏忌仍保領先

2025/11/15 22:04

洪健堯 。（TPGA提供）洪健堯 。（TPGA提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025台玻台豐公開賽在彰化台豐高爾夫球場完成第3回合，台灣地主好手洪健堯打出4鳥2柏忌、低於標準桿2桿的70桿，以3回合總計200桿持續獨居領先。

洪健堯前9洞打得有點悶，加上同組球員表現太好，難免受到影響，第6洞吞下柏忌後，直到第9洞才推進第一隻小鳥，主要是推桿不如前兩天準確。後9洞他終於連續在第13及14洞發揮出鐵桿與推桿實力，連射2鳥，尤其第14洞下坡12呎右到左的推桿進洞抓鳥，讓洪健堯振奮不已；第15 洞3桿洞開球與沙坑桿失手，吞下柏忌；第17洞5桿洞再抓鳥，終於保住1桿領先，「還好今天是第3輪，明天還有決賽可以拚，希望勝利女神降臨或土地公保佑！」他轉職業後，在亞巡賽連續打了13年，週日尋求首冠。

泰國選手艾克帕里特（Ekpharit Wu）同時展現運氣與實力，第8洞秀出一桿進洞，第17洞抓下1隻老鷹，交出65桿佳績，以1桿之差的201桿緊追在後。瑞典林德（Charlie Lindh）繳出67桿，以205桿獨居第3；3人決賽同在最後一組，爭奪亞巡首冠與7.2萬美元（約226萬台幣）獎金。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中