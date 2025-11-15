高球》台玻台豐公開賽第3輪 洪健堯揮4鳥2柏忌仍保領先

洪健堯 。（TPGA提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025台玻台豐公開賽在彰化台豐高爾夫球場完成第3回合，台灣地主好手洪健堯打出4鳥2柏忌、低於標準桿2桿的70桿，以3回合總計200桿持續獨居領先。

洪健堯前9洞打得有點悶，加上同組球員表現太好，難免受到影響，第6洞吞下柏忌後，直到第9洞才推進第一隻小鳥，主要是推桿不如前兩天準確。後9洞他終於連續在第13及14洞發揮出鐵桿與推桿實力，連射2鳥，尤其第14洞下坡12呎右到左的推桿進洞抓鳥，讓洪健堯振奮不已；第15 洞3桿洞開球與沙坑桿失手，吞下柏忌；第17洞5桿洞再抓鳥，終於保住1桿領先，「還好今天是第3輪，明天還有決賽可以拚，希望勝利女神降臨或土地公保佑！」他轉職業後，在亞巡賽連續打了13年，週日尋求首冠。

泰國選手艾克帕里特（Ekpharit Wu）同時展現運氣與實力，第8洞秀出一桿進洞，第17洞抓下1隻老鷹，交出65桿佳績，以1桿之差的201桿緊追在後。瑞典林德（Charlie Lindh）繳出67桿，以205桿獨居第3；3人決賽同在最後一組，爭奪亞巡首冠與7.2萬美元（約226萬台幣）獎金。

