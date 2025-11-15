自由電子報
中職

中職》將冬盟視為「期末考」 兄弟左投開幕戰奪勝投獲讚賞

2025/11/15 22:51

陳聖凱。（中信兄弟提供）陳聖凱。（中信兄弟提供）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕台灣山林隊今天在亞洲冬季聯盟開幕戰發生4E，締造另類的「內野失誤大滿貫」，但靠著全場猛敲10安，包括許庭綸釋放壓力的雙安外帶2分打點，終場以8：6擊敗日職聯隊。

台灣山林隊首戰守備狀況連連，一壘李勛傑、二壘張士綸、三壘張仁瑋、游擊劉俊緯都失誤，創下「內野失誤大滿貫」。其中，劉俊緯7局上沒接到捕手的盜壘助殺球，直接砸中鼻子血流如注，緊急退場送醫，後續賽事能否再戰是未知數。

彭政閔坦言，開賽仍在緊張氛圍，但這不是藉口，怎麼從經驗中學到東西才是重點，畢竟不管是季賽或其他盃賽，總會有第一場比賽，要讓自己的專注度能融入比賽。

談到劉俊緯慘痛的流血失誤，恰總認為他是想趕快抓跑者，加上林吳晉瑋傳得不錯，感覺有機會可以抓到，導致手套太早拉下來，「能夠理解全隊才練習2天，彼此傳球還需要再注意一下，希望俊緯沒事，休息後能趕快回歸。」

將冬盟視為「期末考」的中信兄弟自培投手陳聖凱，在3局上接替2.1局掉4分的先發投手林鋅杰，一上場就飆出三振，雖被矢野泰二郎敲二壘安打，仍將傷害降到最少、化解危機，並續投4局上繳出3上3下，合計1.2局無四壞，只被敲出1支安打，勇奪開幕戰勝投。

看見陳聖凱面對首打席就飆K，彭政閔的眼睛為之一亮，「他今年上場時，一開始都不是那麼好，看得出來他準備更多來面對比賽，球路讓日職打者感覺有點壓力，希望能繼續保持。」

