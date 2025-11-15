滑輪溜冰》黃立昀台灣公開賽摘首金 亞運金牌施沛妤傷後封后

黃立昀（前）爆冷摘金。（滑輪溜冰協會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025台灣國際滑輪溜冰公開賽在台南市永大溜冰場進行第3天賽事，年僅19歲的「小愛」黃立昀發揮地主優勢，女子5000公尺計分賽為台南勇奪大專社會組首金，這也是她今年剛升上成人組後第一面金牌。

今日5000公尺計分賽大專社會女子組決賽好手如雲，包括亞運雙金施沛妤、亞運金牌劉懿萱和今年成都世運會3金的哥倫比亞滑輪天后盧埃達（Gabriela Rueda）等，結果台南大學黃立昀與北市大李巧容爆冷殺出重圍，兩人輪流掩護，最終黃立昀力壓眾國手名將，為東道主摘下首面大專社會組金牌。

「我自己也很意外！」黃立昀上月雲林全運會未得牌，賽前還因訓練時摔倒，導致右手臂無法正常擺動，「其實今年狀況並不好，因為一直受傷，8月背腫起來，比賽前幾週受傷，手臂還抬不起來，本來只想搶個幾分，衝出去才發現沒人追，結果就拿下金牌，算是一半幸運一半實力吧！」黃立昀表示，能在平常訓練的場地鍍金，可說意義非凡，也讓她對未來更有信心。

壓軸500＋D社會大專女子組決賽，由9月世錦賽3000公尺接力賽銀牌的「黃金女團」劉懿萱、林欣妤、施沛妤、李孟竹等4人，上演從預賽、準決賽再一同殺進決賽的戲碼，結果施沛妤最後一圈趁隙突圍而出，46秒343封后，並以0.03秒險勝杭州亞運接力金牌的隊友兼大學姐李孟竹、劉懿萱。

「這面金牌算是給我肯定！」施沛妤2023年杭州亞運首次參加成人賽，就摘下2金一戰成名，但同年亞錦賽卻右腳骨折，歷經開刀復建休息8個月，直到去年7月才復出，「是沒有放棄的念頭，但看到大家一直進步，心中還是有焦慮感，剛開始連鞋子都有點穿不上，幸好經過訓練到今年世錦賽和全運都調整回來。」

